¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹ÀõÌîæÆ¸ã¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÀ®Ä¹¡Ö¾¡Éé¤¹¤ë´é¤Ë¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£²£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸å¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹Æ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¤ÎÏ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£¹Åç¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£·²óÆó»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀõÌî¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤«¤é¾²ÅÄ¤ÎÅê¤¸¤¿£´µåÌÜ¤ò¤¤Ã¤Á¤êÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ë·¹¤¤«¤±¤¿Î®¤ì¤òÀõÌî¤Î°ìÂÇ¤Ç°ìµ¤¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤È¡¢£±¡½£±¤Î£¸²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜÏÂ¤Î£²£°¹æ£³¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Å·²¦»³¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢Æ±¥«¡¼¥É£±¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿ÀõÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡Ê£·²ó¤Ï¡ËÂåÂÇ¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤â½õ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Éé´ª¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÍ¤Ï°ìÈÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¤¹¤ë´é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´é¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¤è¤¯±Ç¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤â¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÃ¯¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¬£±¿Í¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¡£ËÍ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈà¤¬¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°¤Éô´ÆÆÄ¡Ë
¡¡»Ø´ø´±¤Î¶¯¤¤´üÂÔ¤ò¶»¤Ë°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀõÌî¡£¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢Ãå¡¹¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£