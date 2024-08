岡慎之助選手らパリオリンピック出場選手らが登場する報告演技会『2024 体操ニッポンGALA』が、9月29日(日)に北九州、10月13日(日)に青森、10月27日(日)に長野の3ヵ所で開催される。

『2024 体操ニッポンGALA』は、パリオリンピックでの体操競技、新体操、トランポリンへ寄せられた応援への感謝の思いを込めて行われるイベント。日本代表選手らが日本各地を巡って演技を披露したり、選手とのふれあいやトークショーなどを行う。

『2024 体操ニッポンGALA』開催日および開催地、参加選手は以下の通り。観覧チケットの一般販売は8月23日(金)12:00~。ウェブからの申し込みのほかに、ファミリーマート店頭のマルチコピー機でも購入できる。



※北九州大会の店頭販売が9月1日(日)から。

※参加選手は現時点の参加予定であり、当日の参加が確定しているものではない。

■『2024 体操ニッポンGALA in 北九州「好きっちゃ!体操北九州 みんなで未来へでんぐりがえり」』

日時:9月29日(日)13:00開始

場所:北九州市立総合体育館(福岡県)

○体操競技

●男子団体(2024パリオリンピック金メダル)

・岡慎之助(2024パリオリンピック個人総合金メダル、種目別鉄棒金メダル、平行棒銅メダル)

・萱和磨(2024パリオリンピック出場)

・杉野正尭(2024パリオリンピック種目別鉄棒7位、あん馬6位)

・谷川航(2024パリオリンピック種目別平行棒6位)

・橋本大輝(2024パリオリンピック個人総合6位)

●女子団体(2024パリオリンピック8位)

・牛奥小羽(2024パリオリンピック出場)

・岡村真(2024パリオリンピック出場)

・岸里奈(2024パリオリンピック個人総合11位、種目別ゆか7位)

・中村遥香(2024パリオリンピック個人総合15位)

○新体操

・フェアリージャパンPOLA

○トランポリン

・西岡隆成(2024パリオリンピック出場)

・森ひかる(2024パリオリンピック6位)

北九州市立総合体育館シートマップ

料金表

■『2024 体操ニッポンGALA in 青森「けっぱれ!体操青森広がれ、わんどの体操の輪」』

日時:10月13日(日)

場所:青森県武道館(青森県)

○体操競技

●男子団体(2024パリオリンピック金メダル)

・岡慎之助(2024パリオリンピック個人総合金メダル、種目別鉄棒金メダル、平行棒銅メダル)

・杉野正尭(2024パリオリンピック種目別鉄棒7位、あん馬6位)

・橋本大輝(2024パリオリンピック個人総合6位)

●女子団体(2024パリオリンピック8位)

・牛奥小羽(2024パリオリンピック出場)

・岡村真(2024パリオリンピック出場)

・岸里奈(2024パリオリンピック個人総合11位、種目別ゆか7位)

・中村遥香(2024パリオリンピック個人総合15位)

○新体操

・フェアリージャパンPOLA

ゲスト

王林

りんご娘

青森県武道館シートマップ

料金表



■『2024 体操ニッポンGALA in 長野「体操ながの 開花宣言! Road to 国スポ2028 in 長野」』

日時:10月27日(日)

場所:ホワイトリング(長野県)

○体操競技

●男子団体(2024パリオリンピック金メダル)

・岡慎之助(2024パリオリンピック個人総合金メダル、種目別鉄棒金メダル、平行棒銅メダル)

・萱和磨(2024パリオリンピック出場)

・杉野正尭(2024パリオリンピック種目別鉄棒7位、あん馬6位)

・谷川航(2024パリオリンピック種目別平行棒6位)

・橋本大輝(2024パリオリンピック個人総合6位)

●女子団体(2024パリオリンピック8位)

・牛奥小羽(2024パリオリンピック出場)

・岡村真(2024パリオリンピック出場)

・岸里奈(2024パリオリンピック個人総合11位、種目別ゆか7位)

・中村遥香(2024パリオリンピック個人総合15位)

○新体操

・フェアリージャパンPOLA

○トランポリン

・西岡隆成(2024パリオリンピック出場)

・森ひかる(2024パリオリンピック6位)

ホワイトリングシートマップ

料金表