Snow¡¡Man¤Î´äËÜ¾È¤¬ÎÞ¡¡SASUKE¤ÎÆ»¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡È¥³¥¢¥é»Ñ¡É¤Ë¤â¤óÀä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â
¡¡Snow¡¡Man¤Î´äËÜ¾È¡Ê31¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖSASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2024¡×¡Ê¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÆüËÜBlue¡×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÀï¤Îº£Âç²ñ¡£´äËÜ¤Ï1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¡×¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤ÎÊ³Æ®¤Ç¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¡¢2st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡2st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Î·×¤é¤¤¤Ç¡¢´äËÜ¤¬½é¤Î3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢4¼ïÌÜÌÜ¤Î¥¯¥ê¥Õ¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÍî²¼¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Õ¡×¤ËÅþÃ£¤·¡¢¾Â¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ë¤Î¤È°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÁ´ÉôÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¡Ä¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÞ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬SASUKE¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1¸Ä1¸ÄÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¿Ê¤á¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡£¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢º£²ó¡Ê¤ÎSASUKE¡Ë¤â¡¢¿§¤ó¤ÊÃç´Ö¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ì´¤Ë¤ß¤¿Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò½ª¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢Èá´ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¹æµã¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãì¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥³¥¢¥é¡×¡Ö¤À¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤â¤óÀä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£