■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』



2024年11月27日(水)発売【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】TFCC-81105 \6,600(税込)【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)【通常盤(CD Only)】TFCC-81108 \3,300(税込)▼CD※全19曲収録予定※収録楽曲は後日発表▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像●全法人対象早期予約特典：オリジナルラバーバンド対象期間：2024年9月30日(月)23:59までにご予約の方対象◆店舗別予約・購入者特典・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (メメント feat. nqrse 他1曲。他1曲の収録楽曲は後日発表)・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード・Amazon.co.jp：青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着通常盤：メガジャケ・楽天ブックス：スマホショルダー・トイズストア：ステッカー・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。