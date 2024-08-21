Eve、Kアリーナ横浜2days公演＜Live 2025「Under Blue」＞開催決定
Eveが11月27日、メジャー4thアルバム『Under Blue』をリリースする。これを記念して、神奈川・Kアリーナ横浜2days公演＜Eve Live 2025「Under Blue」＞が8月23日および24日に開催されることが発表となった。
◆Eve 画像
これは本日8月21日に2日目を迎えた東京・有明アリーナ公演＜Asia Tour 2024 追加公演「文化」＞終演後に、ステージ上のLEDビジョンに“重大発表”として映し出されたティザー映像にて発表されたもの。有明アリーナ公演初日20日には、メジャー4thアルバム『Under Blue』リリースが発表となったが、連日のサプライズ発表となる。併せて、本日公演のセットリストがプレイリストとして公開された。
■＜Eve Live 2025「Under Blue＞
open17:30 / start19:00
2025々8月24日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open15:30 / start17:00
▼チケット
全席指定：\9,800 (税込)
※すべて電子チケットでの販売となります
※お一人様1公演4枚まで購入可能
※未就学児童入場不可
【オフィシャル最速先行】
受付期間：8/21(水)21:00~9/1(日)23:59
受付URL : https://w.pia.jp/t/eve2025/
■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』
2024年11月27日(水)発売
【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】
TFCC-81105 \6,600(税込)
【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】
TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)
【通常盤(CD Only)】
TFCC-81108 \3,300(税込)
▼CD
※全19曲収録予定
※収録楽曲は後日発表
▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)
＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像
●全法人対象早期予約特典：オリジナルラバーバンド
対象期間：2024年9月30日(月)23:59までにご予約の方対象
◆店舗別予約・購入者特典
・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (メメント feat. nqrse 他1曲。他1曲の収録楽曲は後日発表)
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー
・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード
・Amazon.co.jp：
青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着
通常盤：メガジャケ
・楽天ブックス：スマホショルダー
・トイズストア：ステッカー
・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日
※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
■＜Asia Tour 2024 追加公演「文化」＞プレイリスト
8月21日(水) 東京・有明アリーナ
セットリスト／プレイリストリンク：https://tf.lnk.to/Bunka
関連リンク
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