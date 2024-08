DRADNATSが9月18日、配信シングル「I Need Your Smile,Here By My Side」をリリースすることが発表となった。7月23日にリリースされた4年ぶり音源にして2曲入り配信シングル「Tell Me Now」に続く、配信シングル第2弾となるものだ。タイトル曲「I Need Your Smile,Here By My Side」は、DRADNATSが贈るラブソング。4thフルアルバム『ONE HiT TO THE BODY』収録曲「Get Me Back」のアンサーソングとして届けられる。2曲目の「Spread Both Arms」は1stフルアルバム収録曲にしてバンドのアンセムを現メンバーで再録したものだ。

■デジタルシングル第二弾「I Need Your Smile,Here By My Side」



2024年9月18日(火) 0:00配信開始

1. I Need Your Smile,Here By My Side

2. Spread Both Arms (Re-recording)

2024年9月18日(火) 0:00配信開始1. I Need Your Smile,Here By My Side2. Spread Both Arms (Re-recording)

■レコ発イベント<"Living Scars Special” DRADNATS 2nd Single「I Need Your Smile,Here By My Side」Digital Release Party>

▼<"Living Scars Special” -DRADNATS 2nd Single「I Need Your Smile,Here By My Side」Digital Release Party NAGOYA->

10月04日(金) 愛知・名古屋HUCK FINN

w/ GUEST BAND有



▼<"Living Scars Special” -DRADNATS 2nd Single「I Need Your Smile,Here By My Side」Digital Release Party Tokyo->

10月18日(金) 東京・下北沢SHELTER

w/ GUEST BAND有

▼<"Living Scars Special” -DRADNATS 2nd Single「I Need Your Smile,Here By My Side」Digital Release Party NAGOYA->10月04日(金) 愛知・名古屋HUCK FINNw/ GUEST BAND有▼<"Living Scars Special” -DRADNATS 2nd Single「I Need Your Smile,Here By My Side」Digital Release Party Tokyo->10月18日(金) 東京・下北沢SHELTERw/ GUEST BAND有

関連リンク

◆DRADNATS オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト

◆DRADNATS オフィシャルサイト◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト

配信シングル「I Need Your Smile,Here By My Side」リリースに伴ってレコ発企画の開催が決定した。10月4日に名古屋HUCK FINN、10月18日に下北沢SHELTERといった東名2会場で開催される。