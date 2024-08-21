DRADNATS、配信シングル第2弾「I Need Your Smile,Here By My Side」を9月リリース
DRADNATSが9月18日、配信シングル「I Need Your Smile,Here By My Side」をリリースすることが発表となった。7月23日にリリースされた4年ぶり音源にして2曲入り配信シングル「Tell Me Now」に続く、配信シングル第2弾となるものだ。
◆DRADNATS 画像
タイトル曲「I Need Your Smile,Here By My Side」は、DRADNATSが贈るラブソング。4thフルアルバム『ONE HiT TO THE BODY』収録曲「Get Me Back」のアンサーソングとして届けられる。2曲目の「Spread Both Arms」は1stフルアルバム収録曲にしてバンドのアンセムを現メンバーで再録したものだ。
■デジタルシングル第二弾「I Need Your Smile,Here By My Side」
2024年9月18日(火) 0:00配信開始
1. I Need Your Smile,Here By My Side
2. Spread Both Arms (Re-recording)
■レコ発イベント＜"Living Scars Special” DRADNATS 2nd Single「I Need Your Smile,Here By My Side」Digital Release Party＞
10月04日(金) 愛知・名古屋HUCK FINN
w/ GUEST BAND有
▼＜"Living Scars Special” -DRADNATS 2nd Single「I Need Your Smile,Here By My Side」Digital Release Party Tokyo-＞
10月18日(金) 東京・下北沢SHELTER
w/ GUEST BAND有
関連リンク
◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト