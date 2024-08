Novelbrightと、シンガーソングライター兼俳優であり韓国の“国民の恋人”とも呼ばれるEric Namとのコラボレーションが実現した。“Novelbright × Eric Nam”名義による新曲「Everywhere I Go」を8月23日に配信リリースする。コラボ曲「Everywhere I Go」は、青空のような爽やかさある曲調に、別れた恋人への想いを綴った切ない失恋ソング。2024年4月にEric Namが来日した際、スタジオで共同制作を行った楽曲で、セッションでの制作はNovelbright初の試みとなる。

■Novelbright × Eric Nam 「Everywhere I Go」



2024年8月23日(金) 配信開始配信リンク:https://Novelbright.lnk.to/EverywhereIGo※8月23日(金)午前0:00以降アクセス可能1. Everywhere I Go2. Everywhere I Go (Japanese ver.)