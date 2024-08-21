坂口有望、新曲「アンババババランス」リリース決定。テーマは世界平和
坂口有望が9月4日に、新曲「アンババババランス」を配信リリースすることが決定した。
本作は世界平和をテーマに、時代と共に変わりゆくもの、変わらないものの対比をポップに表現。一度聴いたら頭から離れない、気が付いたら口ずさんでしまう中毒性のある楽曲となっている。
坂口の楽曲をいくつもプロデュースした柿澤秀吉(秀吉)が編曲を担当し、思わず踊りだしたくなる、民族楽器で彩るアップテンポでキャッチーな楽曲に仕上がった。
リリース情報
「アンババババランス」
2024年9月4日(水)配信リリース
作詞：坂⼝有望 作曲：坂⼝有望
編曲：柿澤秀吉(秀吉)
＜坂口有望Presents「Live-Rally」＞
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
会場：心斎橋Music Club JANUS【大阪】
出演：坂口有望×麗(チョーキューメイ)
日程：9月6日(金)
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
会場：神戸VARIT.【兵庫】
出演：坂口有望×なち(サバシスター)
日程：9月12日(木)
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
会場：名古屋SPADE BOX【愛知】
出演：坂口有望×さとうもか
日程：9月26日(木)
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
会場：渋谷PLEASURE PLEASURE【東京】
出演：坂口有望×asmi
全公演：￥4,500(税込) ※別途ドリンク代必要
チケット一般発売中！
オフィシャルHP：https://www.sakaguchiami.com/live/
＜坂口有望 全国ワンマンツアー2024｢DA!DA!DA! tour｣＞
2024年11月15日(金)宮城・仙台LIVE HOUSE enn2nd
2024年11月17日(日)北海道・札幌PLANT
2024年11月23日(土)広島・Yise
2024年11月24日(日)熊本・ぺいあのPLUS
2024年12月06日(金)福岡・ROOMS
2024年12月08日(日)香川・高松DIME
2024年12月11日(水)大阪・梅田CLUB QUATTRO
2024年12月12日(木)愛知・名古屋CLUB QUATTRO
2024年12月20日(金)東京・渋谷CLUB QUATTRO
チケット席種・料金
［神奈川・宮城・北海道・広島・熊本・福岡・香川公演］
全自由：4,500円（税込、ドリンク代別途必要）
［大阪・愛知・東京公演］
オールスタンディング：4,500円（税込、ドリンク代別途必要）
関連リンク◆坂口有望 オフィシャルサイト