21日、門別競馬場で行われた第11回フルールC(2歳・重賞・ダ1200m・1着賞金400万円)は、2番手から4角で先頭に並びかけた吉原寛人騎手騎乗の2番人気ゼロアワー(牝2、北海道・佐々木国明厩舎)が、後方2番手から内めを突いて追い上げた5番人気トレヴェナ(牝2、北海道・角川秀樹厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分14秒0(稍重)。

さらに2馬身差の3着に6番人気レディーティアラ(牝2、北海道・田中淳司厩舎)が入った。なお、1番人気ジャイヴトーク(牝2、北海道・田中淳司厩舎)は中団でレースを進めるも直線で伸び切れずに4着、3番人気スノーキャンドル(牝2、北海道・田中淳司厩舎)は9着に終わった。

勝ったゼロアワーは、父ステッペンウルフ、母ステップフォード、その父フリオーソという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ゼロアワー(牝2)

騎手:吉原寛人

厩舎:北海道・佐々木国明

父:ステッペンウルフ

母:ステップフォード

母の父:フリオーソ

馬主:新生ファーム

生産者:新生ファーム

【全着順】

1着 ゼロアワー 2人気

2着 トレヴェナ 5人気

3着 レディーティアラ 6人気

4着 ジャイヴトーク 1人気

5着 ヴィルミーキスミー 9人気

6着 スティールブライト 4人気

7着 ボディコンシャス 7人気

8着 ファーマムーン 10人気

9着 スノーキャンドル 3人気

10着 エミネンスローズ 8人気