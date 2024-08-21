21:30
カナダ鉱工業製品価格（7月）
予想　-0.4%　前回　0.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　-0.7%　前回　-1.4%（原材料価格指数・前月比)

23:00
米労働省労働統計局（BLS）基準改定値（速報値）（2023年4月から2024年3月までの1年間）

23:30
米週間原油在庫統計

22日
2:00
米20年債入札（160億ドル）

3:00
米FOMC議事録（7月30日-31日開催分）

米クリーブランド地区連銀総裁にベス・ハマック氏が就任（9月FOMCから議決権行使へ）

※予定は変更されることがあります。