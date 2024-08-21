ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ鉱工業製品価格（7月）

予想 -0.4% 前回 0.0%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 -0.7% 前回 -1.4%（原材料価格指数・前月比)



23:00

米労働省労働統計局（BLS）基準改定値（速報値）（2023年4月から2024年3月までの1年間）



23:30

米週間原油在庫統計



22日

2:00

米20年債入札（160億ドル）



3:00

米FOMC議事録（7月30日-31日開催分）



米クリーブランド地区連銀総裁にベス・ハマック氏が就任（9月FOMCから議決権行使へ）



※予定は変更されることがあります。

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