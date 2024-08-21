ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ鉱工業製品価格（7月）
予想 -0.4% 前回 0.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -0.7% 前回 -1.4%（原材料価格指数・前月比)
23:00
米労働省労働統計局（BLS）基準改定値（速報値）（2023年4月から2024年3月までの1年間）
23:30
米週間原油在庫統計
22日
2:00
米20年債入札（160億ドル）
3:00
米FOMC議事録（7月30日-31日開催分）
米クリーブランド地区連銀総裁にベス・ハマック氏が就任（9月FOMCから議決権行使へ）
※予定は変更されることがあります。
カナダ鉱工業製品価格（7月）
予想 -0.4% 前回 0.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -0.7% 前回 -1.4%（原材料価格指数・前月比)
23:00
米労働省労働統計局（BLS）基準改定値（速報値）（2023年4月から2024年3月までの1年間）
23:30
米週間原油在庫統計
22日
2:00
米20年債入札（160億ドル）
3:00
米FOMC議事録（7月30日-31日開催分）
米クリーブランド地区連銀総裁にベス・ハマック氏が就任（9月FOMCから議決権行使へ）
※予定は変更されることがあります。