ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ´Ú¹ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¸½ÃÏ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¾Ð¤¤Í¶¤¦
ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿²Î¼ê¥«¥ó¥Ê¥à¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¼«¤éË½Ïª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤¿¥«¥ó¥Ê¥à¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
´Ú¹ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëS¤ÎÎ¹¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤«¤â¡Ù¡Ê¸¶Âê¡ËÂè112²ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶áÏÃÂê¤ÎÄ¾¹ÔÊØÎ¹¹ÔÃÏ¡×ÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥¥à¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤¬Î¹¹Ô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥¸¥§¤È¡ÖÌ´¤Î¥¹¥¤¥¹½Ö´Ö°ÜÆ°¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¡×¤ò¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¤¬Î¹¹Ô¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥ó¥»¥ó¤È¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤ÎÆüËÜ¤Î¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡¢µÜ¸ÅÅç¡×¤ò¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥½¥ó¤¬¥Æ¥ê¥À¥ó¤È¡Ö°ìµ¤¤Ë¹Ô¤¯¥í¥Ã¥¡¼Âç¼«Á³¡¢¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¡õ¥Ð¥ó¥Õ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¹¹Ô¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤ëÎ¹¹Ô¤ÎÍ§¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ºÍ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È·ó²Î¼ê¤Î¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡È¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤é¤·¤¯¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡£¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤¬¤¹¤Ù¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ¹¹Ô¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÓÏ¹¥¤òÈäÏª¤·¡¢MC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥«¥ó¥Ê¥à¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎµÜ¸ÅÅç¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤è¤ê¡¢¥¿¥Ê¥«·»¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¿§¤¢¤»¤ë¤Û¤É¡¢´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¥â¡¼¥É¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¥¥à¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤òÂç¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡ÖÆüËÜ½Ð¿È¡×¤Î¥«¥ó¥Ê¥à¤â¶Ã¤¤¤¿µÜ¸ÅÅç¤Î°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Å··Ã¤Î¼«Á³¤¬¼«Ëý¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°Ì¾½ê¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥µ¥ó¥´¾ÌÅç¥Ä¥¢¡¼¤ä¡¢³¤¤Ö¤É¤¦¡¢Àã±ö¤Ê¤É¤ÎÄÁ¤·¤¤ÆÃ»ºÊª¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
»×¤ï¤º¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼¡¸µ¤Î°ã¤¦Î¹¹ÔÃÏ¡×¤ÈÀä»¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ê¥à¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎYouTube¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ½Ð¿È¡×¤Î¥«¥ó¥Ê¥à¤â½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÆüËÜ¤Î¥â¥ë¥Ç¥£¥ÖÅç¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤«¤â¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëS¤Î¡Ø¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤«¤â¡ÙÂè122²ó¤Ï¡¢8·î22Æü21»þ20Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥«¥ó¥Ê¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÌ¾¤Ï³êÀî¹¯ÃË¡Ê¤Ê¤á¤«¤ï¡¦¤ä¤¹¤ª¡Ë¡£´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM.I.B¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¸«¤»¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£2019Ç¯10·î¤Ë¤Ï¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤È·ëº§¡£2¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤ÎÀ¸³¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Ç·ëº§¤ò½Ë¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ±Ç¯12·î13Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤Îµ¢²½»î¸³¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£