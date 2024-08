A.B.C-Zの8枚目のオリジナルアルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』がリリースされた。これは2020年9月にリリースした『CONTINUE?』から約4年ぶりのオリジナルアルバムで、新体制としては初のフルアルバム。新たなA.B.C-Zを堪能できる1枚だ。アルバム発売を記念し、10月に抽選参加イベント「F.O.R 購入者限定 スペシャルファンミーティング」の開催や、サブスクリリースに伴った再生数キャンペーンも決定している。

8thアルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』発売



発売日:2024年8月21日(水)購入:https://pony-canyon.lnk.to/FOR【初回限定盤A】CD+Blu-ray PCCA-06320 / CD+DVD PCCA-06321 / 4,620円(税込)[CD]M1.JigsawM2.君の隣で目覚めたいM3.WAI WAI STAYM4.Red BeeM5.君じゃなきゃだめなんだM6.じゃないほう讃歌M7.宇宙旅行M8.拝啓 今日を共に生きる貴方へM9.I-MI-JIM10.怪奇な美少女M11.INTO THE BREEZEM12.Twilight BlueM13.さよならしないと[Blu-ray / DVD]・「君の隣で目覚めたい」Music Clip・「Jigsaw」Dance Clip・「君の隣で目覚めたい」Dance Clip・「君じゃなきゃだめなんだ」Music Clip・Making of 「F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。」【初回限定盤B】2 CD PCCA-06322 / 4,180円(税込)[CD-1]M1.JigsawM2.君の隣で目覚めたいM3.WAI WAI STAYM4.Red BeeM5.君じゃなきゃだめなんだM6.じゃないほう讃歌M7.宇宙旅行M8.拝啓 今日を共に生きる貴方へM9.I-MI-JIM10.怪奇な美少女M11.INTO THE BREEZEM12.Twilight BlueM13.さよならしないと[CD-2]M1.浮遊(橋本良亮ソロ)M2.月に行くね、光の連続(戸塚祥太ソロ)M3.リマレンス(五関晃一ソロ)M4.Stay Back(塚田僚一ソロ)【通常盤】CD ONLY PCCA-06323/3,300円(税込)[CD]M1.JigsawM2.君の隣で目覚めたいM3.WAI WAI STAYM4.Red BeeM5.君じゃなきゃだめなんだM6.Dance Monster ※通常盤限定収録M7.じゃないほう讃歌M8.宇宙旅行M9.拝啓 今日を共に生きる貴方へM10.ダレモガナイモノネダリ ※通常盤限定収録M11.I-MI-JIM12.怪奇な美少女M13.INTO THE BREEZEM14.Twilight BlueM15.さよならしないと[封入特典] ※全形態共通F.O.Rスペシャルキャンペーンカード[予約購入先着特典]【初回限定盤A】シール-キラキラA.B.C-Zを、たくさん貼りたい。 ver A.【初回限定盤B】シール-キラキラA.B.C-Zを、たくさん貼りたい。 ver B.【通常盤】シール-ジャケット写真を、4つ貼りたい。