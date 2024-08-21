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02. SKY HIGH
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09. Voyage!
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12. MYSTERION
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15. D¡Ç¤Î½ã¾ð
16. Go! Go! Heaven
17. spart!
18. Dancing ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó
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21. ¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò‼
22. Tail wind
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25. M¡õS¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á
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02. Ëþ´ÁÁ´ÀÊ
03. One Night Carnival
04. Voyage!
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09. SKY HIGH
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12. 3·î9Æü
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01. SKY HIGH
02. Voyage!
03. ²¿ÅÙ¤Ç¤â¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
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05. Tail wind
06. ¡Ø3Ê¸»ú¡Ù¤ÎÊõÊª
07. Ìë¤Ë¶î¤±¤ë
08. Feel Special -Japanese ver.-
09. Go! Go! Heaven
10. ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
11. ¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó
12. Dancing ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó
13. everyday ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó
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14. I Want You Back / ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5
15. 3·î9Æü
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17. spart!
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