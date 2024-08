高城れにのソロ曲「everyday れにちゃん」のミュージックビデオが、本日8月21日に公開された。「everyday れにちゃん」は2019年12月に配信リリースされ、高城れに1stソロアルバム『れにちゃんWORLD』にも収録されている楽曲。2022年開催のソロコンサート<まるごとれにちゃん2022 RENICHAN WORLD>や、高城れに30歳を記念したバースデーライブ<30祭>でも披露された。

「まるごと開高30祭」 LIVE BOX



特設サイト:https://mcz-release.com/live/marugoto30/予約サイト:https://mailivis.jp/products/MOM240803DC価格:12,500円(税抜価格:11,364円)品番:NXD-1089〜91形態:Blu-ray 3枚組音声:リニアPCM 2ch※ブックレット付き【収録内容】[Blu-ray](3枚)■DISC 1「30祭」LIVE本編映像映像特典)「30祭」メイキング(仮)■DISC 2「Yokohama開高祭」LIVE本編映像映像特典)「Yokohama開高祭」メイキング(仮)■DISC 3「まるごとれにちゃん2022 RENICHAN WORLD」LIVE本編映像映像特典)「まるごとれにちゃん2022 RENICHAN WORLD」メイキング(仮)【封入特典】三連アクリルキーホルダー(仮)▼「30祭」2023年6月25日(日)公演本編01. 誇り高きアイドル02. SKY HIGH03. じれったいな04. 金曜日のおはよう05. 私の一番かわいいところ06. じゃないほう07. 恋だろ08. 何度でもセレナーデ09. Voyage!10. 新時代11. アイドル12. MYSTERION13. レディ・メイ14. 君のようになりたい15. D’の純情16. Go! Go! Heaven17. spart!18. Dancing れにちゃん19. 一緒に20. everyday れにちゃん21. レニー来航‼22. Tail wind23. しょこららいおん24. まるごとれにちゃん25. M&S〜ママパパへ〜▼「Yokohama開高祭」2023年3月9日(木)公演本編00. Overture01. まるごとれにちゃん02. 満漢全席03. One Night Carnival04. Voyage!05. スターマイン06. レニー来航!!07. ブルー・ライト・ヨコハマ08. Dancing れにちゃん09. SKY HIGH10. トゥモロー最強説!!11. 誇り高きアイドルアンコール12. 3月9日13. spart!14. 一緒に▼「まるごとれにちゃん2022 RENICHAN WORLD」2022年3月9日(水)公演本編01. SKY HIGH02. Voyage!03. 何度でもセレナーデ04. じれったいな05. Tail wind06. 『3文字』の宝物07. 夜に駆ける08. Feel Special -Japanese ver.-09. Go! Go! Heaven10. じゃないほう11. まるごとれにちゃん12. Dancing れにちゃん13. everyday れにちゃんアンコール14. I Want You Back / ジャクソン515. 3月9日16. しょこららいおん17. spart!18. 一緒に【ファンクラブ会員先行販売】受付期間:2024年8月9日(金) 19:00〜9月27日(金)23:59お届け日:2024年10月21日(月)予定(※沖縄・離島に関してはお届けが遅くなる可能性がございます。)【一般販売】販売日:2024年10月25日(金) 正午12:00〜通販サイト:ELR store(KING e-shop)※キングレコード公式オンラインショップ(※数量限定となりますので予定数に達し次第、ご予約の受付は終了となります。)