21日、浦和競馬場で行われた第2回ルーキーズサマーC(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金1200万円)は、逃げた笹川翼騎手騎乗の1番人気ライトスリー(牡2、浦和・小久保智厩舎)が、2番手でレースを進めた6番人気リヴェルベロ(牝2、船橋・矢野義幸厩舎)を直線入り口で突き放し、7馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒8(稍重)。

さらに3馬身差の3着に7番人気シェナノパリオ(牡2、浦和・冨田敏男厩舎)が入った。なお、2番人気ファイアトーチ(牝2、浦和・小久保智厩舎)は7着に、3番人気ヤギリケハヤ(牡2、船橋・張田京厩舎)は6着に終わった。

勝ったライトスリーは、父City of Light、母Hollidaze、その父Honor Codeという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ライトスリー(牡2)

騎手:笹川翼

厩舎:浦和・小久保智

父:City of Light

母:Hollidaze

母の父:Honor Code

馬主:山口 裕介

生産者:Parks Investment Group LLC

【全着順】

1着 ライトスリー 1人気

2着 リヴェルベロ 6人気

3着 シェナノパリオ 7人気

4着 クマノコ 5人気

5着 オニアシ 4人気

6着 ヤギリケハヤ 3人気

7着 ファイアトーチ 2人気

8着 ユウユウキーン 8人気