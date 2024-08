3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」の石原慎也(Vo/Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」(毎週火曜 23:08頃〜)。8月13日(火)の放送では、普通のど真ん中「普通of普通」を決めていく授業(放送)を実施。「夏休みのお金の使い方の普通」について、石原先生と生徒(リスナー)が考えました。

Saucy Dog・石原慎也

私は、ここぞとばかり夏フェスにたくさん行き、楽しんじゃってます。もちろんバイトも頑張っているので、自分へのご褒美ってことでいいですよね。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」のサウシー超かっこよかったです。(22歳)石原:ありがとう。たしかに自分の趣味にお金を使うっていいですね。夏フェス、すごく暑いと思うし、熱中症とか日焼けに気を付けて楽しんでください。僕の夏休みのお金の使い道は、夏祭り、花火、大量のアイス爆食いです! 夏だからこそのイベントが大好きで、気付いたら大量にお金が飛んでいきます。お祭りの屋台とかは年々値段が上がってきているので、なおさらです。(21歳)石原:今、屋台の焼きそばは大体500円から、くじ引きも500円、300円じゃないの? 昔は屋台の焼きそば300円とかだったよね。くじ引きも300円だったし、射的も300円ぐらいやった。今、屋台の人もそうしていかないと儲かんないってことだもんね。大変だよ。屋台、めっちゃ好きだったな。番組では他にも、リスナーから届いた新曲「馬鹿みたい。」(「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーの最新作「キミとオオカミくんには騙されない」主題歌)の感想を紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/