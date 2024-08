LiSA、コインランドリーで脳を洗う!?キタニタツヤ提供楽曲「洗脳」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■LiSA、ニューシングル「ブラックボックス」を8月21日にリリース!

LiSAが、8月21日に22枚目のシングル「ブラックボックス」をリリース。同シングル収録の、キタニタツヤが作詞作曲を手掛けた「洗脳」のMVが公開された。

「洗脳」は、LiSAがキタニタツヤの音楽にパンクの精神性を感じオファーした楽曲。ベーシストとしても活動しているキタニタツヤのベースラインが印象的な、オルタナティブロックナンバーとなっている。

歌詞は、“壊してしまえ、洗い流してしまえ”と繰り返されるサビのフレーズが印象的。MVではそんな歌詞やタイトルにリンクした“LiSAがコインランドリーで脳を洗う”非現実的な演出が見どころとなっており、暗く強い感情の乗った歌と、歪んだサウンドを加速させるような映像に仕上がっている。

シングル「ブラックボックス」は3形態でリリース。初回生産限定盤はCDに20ページのフォトブックレットとステッカー4枚組が同梱、通常盤はCDのみ、期間生産限定盤はCDにBlu-rayが付属、さらにアニメ描きおろしイラスト使用ステッカーが同梱され、アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様となっている。

また、封入特典として、初回生産限定盤・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様のパッケージに抽選でプレゼントが当たる応募シリアルナンバーが記載されたチラシが同封。特典内容はLiSA直筆サイン入り「ブラックボックス」告知ポスターやオフラインイベントの参加権で、応募締め切りは9月8日23時59分までとなる。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

SINGLE「ブラックボックス」

2024.09.11 ON SALE

Blu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』

LiSA OFFICIAL SITE

http://www.lxixsxa.com/