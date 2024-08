10月25日(金)限定発売|「アスレティア ハンドケア ホリデーキット 2024」¥6,820

[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto]2024年アスレティアのホリデーは、“holding hands, connecting hearts. 手をつなぎ、想いをつなぐ”をコンセプトに、想いをつなぐパーツの1つ“手”のケアにフィーチャーしたセットが勢揃い!ホリデーコレクションと同時に発売される新作ハンドウォッシュを、アスレティアの人気アイテムとともに手に入れることができます。「アスレティア ハンドケア ホリデーキット 2024」のセットには、新作ハンドウォッシュ「アロマラッピング ハンドウォッシュ」に加え、あわせて使いたいハンドクリームの現品、人気の二層式ボディオイル、トートバッグもイン。手肌からボディまでアスレティアならではの精油の香りに包まれた心地良いケアをかなえます。

●アロマラッピング ハンドウォッシュ(250ml現品)

●アロマラッピング ハンドクリーム 02(30g現品)

●デュアル エッセンス ボディオイル(10mlミニサイズ)

●athletia シルバートートバッグ

10月25日(金)限定発売|「アスレティア ハンド&ボディケア ホリデーキット2024」¥7,150

10月25日(金)限定発売|「アスレティア ルームミスト&ボディケア ホリデーキット2024」¥6,930

10月25日(金)限定発売|「アスレティア ハンド&ナイトケア ホリデーキット2024」¥7,370

11月22日(金)限定発売|「アスレティア スキンケア ホリデーキット2024」¥12,100

編集部より一足お先に開封レビュー!

[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]<<セット内容をcheck>>[/btk_sh_bgc_text]美容液のようなジェルテクスチャーのハンドウォッシュ。とろりとした厚みのあるジェルが手肌に密着し、肌本来の潤いを守りながら、汚れを吸着し洗い上げます。植物由来の保湿成分もたっぷり配合!潤いを守ることでバリア機能をサポートし、手肌の荒れを防ぐ効果も期待できます。香りは、アスレティアの"relaxing & sleep"ラインの一番人気 "FEEL AT EASE"。セダーウッドやゼラニウム、ベルガモットによるウッディハーバル調は、1日頑張った自分を労わり、リラックスタイムへのスイッチをオンにしてくれそう。天然精油*1の香りに包まれながら、手肌をしっとりと整えるハンドクリーム。まるでラッピングしたように心地よく密着し、潤いを与えます。ハンドウォッシュと同じ"02 FEEL AT EASE"の香り。マッサージのための二層式ボディオイル。指通すべりと指どまりの両方をかなえるオイル層と、しっとりとした後肌に整えるエッセンス層により、マッサージのしやすさと後肌の心地よさを両立してくれます。絵描きLee Izumida氏によるオリジナルデザインのシルバートートバッグ。重なる手と、香りを連想させるフレッシュなイエローやグリーン、植物のモチーフが散りばめられています。バッグにアイテムを入れて、そのままギフトとして渡すことができ、サステナブル!続いては、帰宅後のハンドウォッシュでリラックスモードへ、お風呂上がりのボディケアでより癒しをかなえるハンドケアとボディケアのセット!新作「アロマラッピング ハンドウォッシュ」の現品に加え、同じ香りを楽しみながら、ふっくらとした後肌に仕上げるボディミルクの現品、2層式ボディオイルのミニサイズがシルバートートバッグに入っています。寒くて面倒になりがちな冬のハンド&ボディケアが楽しくなりそうなセットはマストハブ!アロマラッピング ハンドウォッシュ(250ml現品)、スムース ボディミルク N 02(150ml現品)、デュアルエッセンス ボディオイル(10mlミニサイズ)、athletia シルバートートバッグ天然植物精油の香りで空間を変えるルームミストのセットは、小さめの30ml×4本セットに!海上から海岸の緑を眺めた情景をイメージしたシトラス&グリーンブレンド"FEEL THE WIND"、山頂から見える澄んだ景色を思わせるスッキリとしたハーバルシトラス"AT THE TOP"、ブッダウッドやサンダルウッドをメインに、ゼラニウムの甘さとシトラスの明るさをプラスした、どっしりとそびえる巨樹のような香り"SACRED TREE"、青々としたヒノキやヒバ、苔むした大樹のような香りのフランキンセンスによるウッディアーシー"GREEN RAY"の4種類の香りを気分やシーンに合わせて楽しめます。セットには、二層式ボディオイルのミニサイズとシルバートートバッグも。スイッチング アロマルームミストセット(30ml×4種)、デュアルエッセンス ボディオイル(10mlミニサイズ)、athletia シルバートートバッグ多忙な年末にぴったりな心安らぐ贅沢な夜の時間と良質な睡眠にうれしいセットも登場!新作ハンドウォッシュ、睡眠と香りの関係に着目した2種類の香木成分"セダーウッド"と"MTAナチュラルオイル"を配合した天然植物精油100%のピローミスト、植物由来保湿成分をたっぷり含ませたシートマスクがすべて現品で入っています。アロマラッピング ハンドウォッシュ(250ml現品)、スイッチング アロマピローミスト SLEEP(30ml現品)コアバランス トーニングマスク(22ml×1枚)、athletia シルバートートバッグ第2弾には、アスレティアのスキンケアをフルラインでお試しできるセットが!洗顔後すぐに使うのは、10種類の植物オイルを配合したオイル層と、アスレティア独自の"ビオ エナジェティック コンプレックス"を豊富に配合した水層の2層タイプのマルチケアオイル「コアバランス オイル」。その上に角質層の水分バランスを整えてくれるトーニングローションを重ねると、クリームを塗った後のようなテクスチャーに変化し、潤いで守られているような後肌を実感できます。さらに、スペシャルケアに嬉しいシートマスクや、冬の乾燥に負けないほどの保湿力を備える2024年の新作デイクリームもセットに!アスレティアならではの心地よさを堪能できます。コアバランス オイル(50ml現品)、コアバランス トーニングローション(150ml現品)、コアバランス トーニングマスク(22m×1枚)、アドバンスド デイクリーム(4gミニサイズ)、athletia シルバートートバッグ新作からベスコス受賞の名品まで様々なアイテムが楽しめるアスレティアならではのクリスマスコフレ!中でも、新作のハンドウォッシュは、爪のキワやシワの間など細部にまでしっかりと密着し洗浄してくれます。さっぱり&しっとりを両立させた後肌に感動すること間違いなし!ハンドクリームなどとともに手に入れることができるこの機会をお見逃しなく!10月25日(金)限定発売<10月11日(金)予約開始>※10月23日(水)に伊勢丹新宿店、伊勢丹新宿店メンズ館、meecoにて先行発売あり「アスレティア ハンドケア ホリデーキット 2024」¥6,820「アスレティア ハンド&ボディケア ホリデーキット2024」¥7,150「アスレティア ルームミスト&ボディケア ホリデーキット2024」¥6,930「アスレティア ハンド&ナイトケア ホリデーキット2024」¥7,37011月22日(金)限定発売<店頭10月1日(火)、WEB 10月11日(金)予約開始>「アスレティア スキンケア ホリデーキット2024」¥12,100※すべて税込





