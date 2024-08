人気ベーカリー「ダコー」が都内に3店舗目をオープン！ “パンもドリンクも主役”の新感覚ベーカリーカフェとは？（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は行列が絶えない人気ベーカリー「アマムダコタン」のアナザーブランド「ダコ―」が中目黒にオープンした新店舗。パンだけでなくドリンクも主役のベーカリーカフェです。

dacō 中目黒(東京・中目黒)

人気ベーカリーとして先頭を走り続ける「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」のアナザーブランド「dacō(ダコー)」。2023年に桜新町に1号店をオープンして以来、その人気はとどまることなく、お茶の水、福岡・今泉と次々に店舗を展開。そして、2024年8月6日に中目黒に4店舗目となる「dacō 中目黒」が誕生しました。

店舗外観。入口横にはテラス席があります 写真:お店から

場所は中目黒駅から徒歩3分。代官山に向かって歩き、目黒川を渡ってすぐにあります。店舗は道路に向かってガラス張りになっており、開放感がいっぱい。「ダコー」らしいかわいいミニサイズパンが台の上にお行儀よく並んでいるのが見えます。

家具も壁も天井も曲線が使われた空間は、非日常的な雰囲気 写真:お店から

内装は曲線を多用した個性的なデザイン。オーナーシェフの平子良太さんの妥協のないこだわりが感じられます。

入口入ってすぐの台にパンがずらり 写真:お店から

「dacō 中目黒」のコンセプトは「パンもドリンクも主役のベーカリーカフェ」。これまでの「ダコー」の店舗とは異なり、イートインスペースがメイン。カフェスペースは店内とテラスにあって広さがあり、気軽にカフェ利用しやすい店舗になっています。

いただけるパンは「ダコー」ならではの食べきりサイズで、一つ一つ生地からこだわったものばかり。店では約40種類ほど用意され、どれにしようかと迷うのも幸せな時間です。

「ダコーバーガー」429円 写真:お店から

ドーナツ生地にビスケット生地を合わせた「生メロンパン」、シグニチャーの「ダコーバーガー」、ブリオッシュ生地に季節のフルーツを挟んだ「フルーツサンド」など「ダコー」を訪れたなら食べたいパンがそろいます。

「季節のフルーツサンド(いちじく)」429円 写真:お店から

同店ならではの魅力は、イートインで出来立てのパンを味わえること。パンをリベイクしたり、クリームをオーダー後に絞り入れたりとテイクアウトとはひと味違うおいしさが楽しめます。

「ミックスベリーダコグルト」770円 写真:お店から

もう一つの主役、ドリンクは約60種類も用意されているというから驚きです。コーヒーや紅茶などのおなじみのドリンクメニューに、同店のために開発されたユニークなオリジナルドリンクが加わります。

「ブラッドオレンジコーヒー」825円 写真:お店から

ヨーグルトや生クリームを使った「ダコグルト」、エスプレッソにフルーツジュースを合わせた「ブラッドオレンジコーヒー」、抹茶とオレンジのコントラストが美しい「ブラッドオレンジ抹茶」。いずれのドリンクもシロップ類から手作りするなど、細部にまでこだわる「アマムダコタン」スピリットが感じられるものばかりです。

約40種類のパンと60種類ほどのドリンク。組み合わせを考えるのも楽しい 出典:e89137さん

次々と店舗が増えても、決してクオリティには妥協しない。どの店を訪れても他にはないオリジナリティを感じられるのが「ダコー」の魅力です。

「忙しい日常の中でもパンを楽しんでほしい。その時間と空間は贅沢なものであってほしい」という思いから生まれた中目黒店。パンとドリンクの出会いから生まれる新たなおいしさを楽しめるカフェとして、多くの人に愛される店になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

食事系からフルーツ系まで。小さめのサイズ感がかわいらしい 出典:Bもぐもぐさん

『アイムドーナツの系列のパン屋さんが中目黒駅前にできたとのことで

急いでチェックに!

混んでましたが店内が広く、席もわりとあったので座れました。

中目黒駅から徒歩3分くらいで、外観からオシャレさがでてます。

パンがサイズがちいさめでかわいくキラキラ見えました。

お食事系からフルーツ系まであるのでいくつも買ってしまいました。

またすぐ行きたいです』(Bもぐもぐさん)

豊富なラインアップにリピート確定 出典:Fumiya888さん

『あの大人気のパン屋さんアマムダコタンのセカンドブランドが中目黒にオープンしました。

パンは40種類ほど並んでるのでかなり迷いますww

安定の優柔不断発動!!



後から知りましたがメロンパンがかなり美味しいと聞き購入してない事を後悔、、、

店内でイートインも出来るのでカフェとしても利用できます。

気になるパンがいくつもあったのでリピートは確定です!!』(Fumiya888さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆dacō 中目黒住所 : 東京都目黒区上目黒1-3-18TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

