広島vs愛媛 スタメン発表
[8.21 天皇杯4回戦](ニンスタ)
※19:00開始
主審:西村雄一
副審:熊谷幸剛、阿部将茂
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 66 川辺駿
FW 11 満田誠
FW 14 松本泰志
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 18 柏好文
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
MF 6 青山敏弘
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 2 今野息吹
DF 5 前野貴徳
DF 16 三原秀真
DF 19 尾崎優成
MF 3 森脇良太
MF 14 谷本駿介
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
MF 28 浜下瑛
FW 11 藤原悠汰
控え
GK 36 辻周吾
MF 17 茂木駿佑
MF 22 石渡ネルソン
MF 38 浦十藏
MF 48 行友翔哉
MF 6 谷岡昌
FW 27 舩橋京汰
監督
石丸清隆
※19:00開始
主審:西村雄一
副審:熊谷幸剛、阿部将茂
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 66 川辺駿
FW 11 満田誠
FW 14 松本泰志
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 18 柏好文
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 35 中島洋太朗
MF 6 青山敏弘
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 2 今野息吹
DF 5 前野貴徳
DF 16 三原秀真
DF 19 尾崎優成
MF 3 森脇良太
MF 14 谷本駿介
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
MF 28 浜下瑛
FW 11 藤原悠汰
控え
GK 36 辻周吾
MF 17 茂木駿佑
MF 22 石渡ネルソン
MF 38 浦十藏
MF 48 行友翔哉
MF 6 谷岡昌
FW 27 舩橋京汰
監督
石丸清隆