シンガー・ヨウとトラックメーカー・Nanaeが昨年結成したガールズチルポップユニット・Natsudaidaiが、初のEP『青果店』を配信開始。収録曲「green tea」のミュージックビデオも公開した。「green tea」は、ラッパーのn0sukeを招集したチルアウトなナンバー。癖になる深夜のアーバンな雰囲気漂う1曲を、メンバーのNanaeが作詞作曲・プロデュースをしている。そのミュージックビデオでは、深夜都会のバーで緑茶に癒されていく若者たちを描いたショートドラマを監督のyamaが演出している。

リリース情報







1st EP『青果店』Date:2024.08.211、青果店 ※Music & Words : Nanae / prod by. Keiichi Tomita(TOMITA LAB)2、Dusky dolphin ※Music & Words : Nanae3、green tea ※Music : Nanae / Words : Nanae, n0suke / Rap by n0suke4、Just mean ※Music & Words by Nanae5、モノタリナイ ※Music : Nanae / Words : Nanae , Sigma-T / Rap by Sigma-T6、Charm ※Music & Words : NanaeLinkfire: https://natsudaidai.lnk.to/fruitstore_ep