＜ギヴン-海へ-＞



2024年11月4日（月・祝）会場：大阪・Zepp Osaka Bayside開場：17：00 / 開演：18：002024年11月6日（水）会場：愛知・Zepp Nagoya開場：18：00 / 開演：19：002024年11月10日（日）会場：神奈川・KT Zepp Yokohama開場：17：00 / 開演：18：00【出演】ギヴン（矢野奨吾）/ syh（今井文也）/ センチミリメンタル1階スタンディング ： \7,500（税込）2階席：￥8,500（税込）※ドリンク代別途※未就学児入場不可オフィシャル先行（抽選）受付期間：8月21日（水）17：00〜9月8日（日）23：59受付URL：https://l-tike.com/given/※お一人様4枚まで[問]大阪公演：GREENSTEL：06-6882-1224（平日12：00〜18：00）[問]愛知公演：サンデーフォークプロモーションTEL：052-320-9100（全日 12：00〜18：00）[問]神奈川公演：ソニー・ミュージックソリューションズSME.Inquiry@sonymusic.co.jp