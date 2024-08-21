センチミリメンタル、『映画 ギヴン 海へ』主題歌「結言」リリース決定
センチミリメンタルの6thシングル「結言（ゆいごん）」が10月16日（水）にCD発売となる。先駆けて、表題曲「結言」が9月11日（水）に先行配信されることも合わせて発表された。「結言」は、9月20日に公開される『映画 ギヴン 海へ』の主題歌だ。
6thシングル「結言（ゆいごん）」の初回生産限定盤は、『映画 ギヴン 海へ』描き下ろし絵柄ジャケット仕様となっており、Blu-ray（内容未定）が付属となる。
センチミリメンタル6th Single「結言」
＊M1「結言」2024年9月11日（水）先行配信
https://erj.lnk.to/LePpHk
●初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6010〜6011｜￥2,000（税込）
└『映画 ギヴン 海へ』描き下ろし絵柄ジャケット仕様
●通常盤｜CD｜ESCL-6012｜￥1,100（税込）
1.結言
2.正義のすみか
3.結言 -instrumental-
4.正義のすみか -instrumental-
[Blu-ray]内容未定
初回生産限定盤 ©キヅナツキ・新書館／ギヴン製作委員会
通常盤
＜ギヴン-海へ-＞
会場：大阪・Zepp Osaka Bayside
開場：17：00 / 開演：18：00
2024年11月6日（水）
会場：愛知・Zepp Nagoya
開場：18：00 / 開演：19：00
2024年11月10日（日）
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
開場：17：00 / 開演：18：00
【出演】ギヴン（矢野奨吾）/ syh（今井文也）/ センチミリメンタル
1階スタンディング ： \7,500（税込）
2階席：￥8,500（税込）
※ドリンク代別途
※未就学児入場不可
オフィシャル先行（抽選）
受付期間：8月21日（水）17：00〜9月8日（日）23：59
受付URL：https://l-tike.com/given/
※お一人様4枚まで
[問]大阪公演：GREENS
TEL：06-6882-1224（平日12：00〜18：00）
[問]愛知公演：サンデーフォークプロモーション
TEL：052-320-9100（全日 12：00〜18：00）
[問]神奈川公演：ソニー・ミュージックソリューションズ
SME.Inquiry@sonymusic.co.jp
◆センチミリメンタル・オフィシャルサイト