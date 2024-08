千趣会の通販事業ベルメゾンで毎年大好評の「ディズニーデザインおせち」2025年度版の予約が2024年8月23日(金)からベルメゾンネットで開始される。気になる内容を紹介しよう!2025年度版の「ディズニーデザインおせち」は、木製のお重にミッキー&フレンズをデザインしたおせち・特段重「ミッキー&フレンズ」、ミッキー型の黒地のお重が上品で可愛らしいおせち・三段重「ミッキー&ミニー」、くまのプーさんの愛らしい顔をデザインしたおせち・三段重「くまのプーさん」の3種類を展開。今年度版では、昨年度版で好評だった最中の椀物が全商品に付属。お吸い物やクリームチーズスープ、コーンポタージュと各商品のターゲット層やカラーイメージに合わせた内容となっている。

また、3種類のおせちはいずれも4人前を想定したサイズ感で、家族の食卓だけでなく、親族や友人を交えた集まりなどにも華やかさを添える、新年の始まりにふさわしい特別なおせちだ。おせち・特段重「ミッキー&フレンズ」は、ミッキー&フレンズが集合したデザインが可愛らしい重箱の中に、50品目の和と洋の食材をバランス良く詰め込んだ、食卓が華やかになる特段重。重箱デザインに合わせた4つのデザインの最中お吸い物、祝い箸5膳もセットとなる。おせち・三段重「ミッキー&ミニー」は、ミッキー&ミニーを中央に大きく配置し、背景に華やかな和柄をデザインしたお重に、和洋折衷のお料理50品目を盛り込んだ豪華なおせち。家族皆で楽しめるよう、大人向け食材と子供向け食材がバランス良く盛り込まれている。重箱のデザインに合わせた風呂敷(約70×70センチ)と、クリームチーズの最中スープ、祝い箸5膳も付いてくる。おせち・三段重「くまのプーさん」は、プーさんの愛らしいアートを大きく配置した可愛らしいデザインのお重に、高級感のある食材を盛り込んだ47品目の大人向けの豪華なおせち。重箱のデザインに合わせた風呂敷(約70×70センチ)とコーンポタージュの最中スープ、祝い箸5膳も一緒にお届け。2024年8月23日(金)〜9月30日(月)までの期間限定で、5%割引が適用される。またこちらは購入後で年末〜年明けの話となるが、X(旧Twitter)またはInstagramで抽選で10名に「ベルメゾン買い物券5000円分」が当たるSNSハッシュタグキャンペーンも、2024年12月27日(金)〜2025年1月10日(金)に実施される。まだ夏真っ盛りの8月であるが、早いところではベルメゾンに限らずおせちの予約が始まる時期である。販売ルートによっては、人気のおせちは早い内に予約終了になってしまうこともあるかもしれない。今のうちから準備に着手することも手の一つである。2025年正月、1年の始まりを、ディズニーキャラと楽しく迎えていただきたい。(C)Disney(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.