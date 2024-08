「ハローキティ50周年記念カフェ」が期間限定でオープンします♪ 赤を基調としたラブリーな空間でとびっきりキュートなスペシャルメニューはキティファン必見です。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が2024年に50周年を迎えた本年は「50周年アニバーサリーイヤー」として、様々な取り組みが行われています。このたび新たなアニバーサリー企画情報が到着! みんなでキティをお祝いすべく、2024年9月13日(金)より東京と大阪にて、9月20日(金)より愛知にて期間限定で「ハローキティ50周年記念カフェ」が開催することが決定しました♪

「ハローキティ50周年記念カフェ」は赤を基調としたラブリーな雰囲気で、その場にいるだけで思わずテンションが上がってしまいそうな可愛さで溢れたフォトジェニックなテーマカフェ。メニューも全て「ハローキティ」らしい赤を基調とした特別仕様♪スペシャルな日におすすめの2段アフタヌーンティー、ハローキティをイメージしたサンドイッチプレートやパスタ、インパクト大のりんご型のケチャップライスがのったクリームライスなどのフードメニューや、ハローキティのお顔が可愛いパンケーキプレートやバースデーケーキをイメージしたパフェなどのデザートのほか、キャラクターをイメージしたドリンクなど可愛らしさをぎゅーっと詰め込んだ至福のメニューが目白押し!色とりどり、見てるだけでもキュートでラブリーなメニューは必見&必食です♪また、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズや特典などもご用意。事前予約者限定カフェ利用特典としては「スクエアバッジ(全50種)」をランダムで1個、物販購入特典としてはカフェで、オリジナルグッズを税込3300円以上お買い上げの方に「オリジナル 紙製ショッパー」を1枚プレゼントしてもらえます。スーベニアとしてはストローチャーム、アクリルスタンドコースター、マグカップがラインナップ。オリジナルグッズには缶バッジやステッカーなどのコレクタブルアイテムのほか、巾着やミニタオル、ミラーやエコバックなど、日常使いできるグッズもご用意されています。SNSキャンペーンも開催予定となっており、XまたはInstagramでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#ハローキティ50周年」「#ハローキティ カフェ」をつけて投稿していただいた方に先着で「ステッカー(全1種)」をおひとり様につきひとつプレゼント♪ハローキティカラーで彩られた美味しそうなカフェメニューに可愛いグッズ、夢のようなラブリーな空間を満喫できるアニバーサリーカフェ、ぜひ遊びに行ってみて!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619