欧州株 鉱山株が買われる、リオ・ティントが１．７％超の上げ
欧州株 鉱山株が買われる、リオ・ティントが１．７％超の上げ
東京時間18:32現在
英ＦＴＳＥ100 8286.84（+13.52 +0.16%）
独ＤＡＸ 18428.96（+71.44 +0.39%）
仏ＣＡＣ40 7514.75（+29.02 +0.39%）
スイスＳＭＩ 12263.41（-3.15 -0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【鉱山株】
東京時間18:32現在
アントファガスタ 1891.00（+10.50 +0.56%）
アングロ・アメリカン 2275.00（+31.00 +1.38%）
リオ・ティント 4859.50（+82.50 +1.73%）
東京時間18:32現在
英ＦＴＳＥ100 8286.84（+13.52 +0.16%）
独ＤＡＸ 18428.96（+71.44 +0.39%）
仏ＣＡＣ40 7514.75（+29.02 +0.39%）
スイスＳＭＩ 12263.41（-3.15 -0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【鉱山株】
東京時間18:32現在
アントファガスタ 1891.00（+10.50 +0.56%）
アングロ・アメリカン 2275.00（+31.00 +1.38%）
リオ・ティント 4859.50（+82.50 +1.73%）