欧州株　鉱山株が買われる、リオ・ティントが１．７％超の上げ

東京時間18:32現在
英ＦＴＳＥ100　 8286.84（+13.52　+0.16%）
独ＤＡＸ　　18428.96（+71.44　+0.39%）
仏ＣＡＣ40　 7514.75（+29.02　+0.39%）
スイスＳＭＩ　 12263.41（-3.15　-0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【鉱山株】
東京時間18:32現在
アントファガスタ　　　　 1891.00（+10.50　+0.56%）
アングロ・アメリカン　 2275.00（+31.00　+1.38%）
リオ・ティント　　　　　 4859.50（+82.50　+1.73%）