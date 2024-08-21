欧州株 鉱山株が買われる、リオ・ティントが１．７％超の上げ 欧州株 鉱山株が買われる、リオ・ティントが１．７％超の上げ

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欧州株 鉱山株が買われる、リオ・ティントが１．７％超の上げ



東京時間18:32現在

英ＦＴＳＥ100 8286.84（+13.52 +0.16%）

独ＤＡＸ 18428.96（+71.44 +0.39%）

仏ＣＡＣ40 7514.75（+29.02 +0.39%）

スイスＳＭＩ 12263.41（-3.15 -0.03%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



【鉱山株】

東京時間18:32現在

アントファガスタ 1891.00（+10.50 +0.56%）

アングロ・アメリカン 2275.00（+31.00 +1.38%）

リオ・ティント 4859.50（+82.50 +1.73%）

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