「スター・トレック:ディスカバリー Blu-ray コンプリートBOX」

TM &(c)2024 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc.

CBS and related logos are trademarks of CBS BroadcastingInc.All Rights Reserved.

ディスカバリー号の船長マイケル・バーナムと、そのクルーたちの活躍を描いたSFアクション超大作「スター・トレック:ディスカバリー」の本編全5シーズンに加え、ここだけでしか入手できないボーナスディスクも付属したBlu-rayコンプリートBOXが、11月6日にリリースされる。全21枚組で、価格は35,200円。

同日にはファイナルシーズンとなったシーズン5のBlu-ray BOX(4枚組)とDVD BOX(5枚組)もリリースされる。価格はBD BOXが14,080円、DVD BOXが10,780円。発売・販売元はNBCユニバーサル・エンターテイメント。

2005年の「エンタープライズ」終了後、12年ぶりに復活したTVシリーズ「ディスカバリー」。ファイナルシーズンのBD BOX/DVD BOXには、本編のほかにオーディオコメンタリーや削除シーン、NG集など約110分の映像特典を収録。トレック・ボーイこと丹羽正之氏による解説を掲載した日本オリジナルブックレットも付属する。

5シーズンに渡る旅路を収めたコンプリートBOXは、本編全65話と、これまでの特典映像約13時間分、ブックレットに加え、ファイルシーズン単品BOXには収録されない約2時間のボーナスディスクが付属。なかでも「シリーズを振り返るキャストのトークセッションと、美術や衣装の設定画紹介は、ファンなら決して見逃せないコンテンツ」だという。

収録時間はコンプリートBOXが本編約2,823分+特典映像約924分、ファイナルシーズンBD BOX/DVD BOXが本編約576分+特典映像約110分。音声はコンプリートBOX、BD BOXともに英語が5.1ch DTS-HD マスターオーディオ、日本語が5.1chサラウンド。DVD BOXは英語/日本語ともに5.1chサラウンドでの収録となる。

『スター・トレック:ディスカバリー ファイナル・シーズン』2024年11月6日(水)Blu-ray、DVDリリース!