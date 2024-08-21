¡Ú°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Û25Ç¯½»¤à¤ÈÌµ½þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¸Í·ú½»Âð¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸³«»Ï¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¤ÇÅ¾Æþ¼ÔÍ¥Àè
°ñ¾ë¸©¶Ä®¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤¹¤ë°Ü½»Äê½»Â¥¿Ê¸Í·ú½»Âð¡Ö¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡×21Åï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î16Æü(¶â)¡Á10·î16Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¡¢Æþµï¼Ô¤òÊç½¸Ãæ¡£
Æþµï»þ´ü¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯2·îËöº¢¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤À¡£°ñ¾ë¸©¶Ä®¤Î°Ü½»Äê½»À¯ºö
°ñ¾ë¸©¶Ä®¤Ï¡¢°Ü½»Äê½»À¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¸ø¶¦»ö¶È¤Î¼êË¡¡ÖPFI(¥×¥é¥¤¥Ù¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ü½»Äê½»Â¥¿Ê½»Âð¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·úÀß¤·¤¿°Ü½»Äê½»Â¥¿Ê½»Âð¡Ö¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×108¸Í¤È¡¢¸Í·ú½»Âð¥¿¥¤¥×Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥ª¥Ï¥Ê¥¿¥¦¥ó¡×17Åï¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËþ¼¼¤À¡£
[caption id="attachment_1191250" align="aligncenter" width="600"] R5Ç¯ÅÙÀ°È÷¤Î¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¡×³°´Ñ[/caption]
[caption id="attachment_1191253" align="aligncenter" width="600"] R5Ç¯ÅÙÀ°È÷¤Î¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¡×´Ö¼è¤ê[/caption]
¤Þ¤¿¡¢¸Í·ú½»Âð¥¿¥¤¥×Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¡×22Åï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æþµï¼ÔÊç½¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤è¤ê230·ï¤â¤Î¿½¹þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Ç5Åï¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Â¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤Ë±þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¸Í·ú½»ÂðÂè3ÃÆ¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡×21Åï¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢Æþµï¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤ë¤ÈÅÚÃÏ¤È¸Í·ú½»Âð¤¬Ìµ½þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë
[caption id="attachment_1191252" align="aligncenter" width="450"] ¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡×·úÀßÍ½ÄêÃÏ[/caption]
[caption id="attachment_1191251" align="aligncenter" width="600"] ¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡×¥¤¥á¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥¹ ¢¨ÇÛÃÖ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë[/caption]
¡Ö¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡×¤Ï¡¢25Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤¿¿Í¤ËÅÚÃÏ¤È½»Âð¤òÌµ½þ¾ùÅÏ¤¹¤ë¡£
1¸ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï¡¢¸ÍÅö¤¿¤êÌó170Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍ½Äê¡£½»Âð¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î3LDK¡¢±ä¾²ÌÌÀÑÌó100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍ½Äê¤À¡£25Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤È½»Âð¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
ÄÂÎÁ¤Ï·î³Û84,000±ß¤À¤¬¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤â¤·¤¯¤Ï¿·º§À¤ÂÓ¤Ê¤É¤ÎÀ¤ÂÓÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¤«¤Ä½êÆÀ´ð½à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤¿ÄÂÎÁ·î³Û64,000±ß¤ÇÆþµï²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢Ãó¼ÖÎÁ¶â¤Ï¡¢Âæ¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º·î³Û3,300±ß¤À¡£Æþµï¾ò·ï¤ä¿½¹þ¤ÎÎ®¤ì
¼ç¤ÊÆþµïÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤È¿·º§À¤ÂÓ¤Ç¡¢Ä®³°¤«¤éÅ¾Æþ¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡×¤È¤Ï¡¢Æ±µï¼Ô¤Ë18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ò»Ø¤¹¡£¡Ö¿·º§À¤ÂÓ¡×¤Ï¡¢º§°ùÆü¤«¤é³µ¤Í5Ç¯°ÊÆâ¤ÎÀ¤ÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤Ïº§°ùÍ½Äê¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¤³¤È¤À¡£
¸º³Û¸å¤ÎÄÂÎÁ¤ÇÆþµï¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½êÆÀ´ð½à¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤ª¤è¤ÓÆ±µï¼Ô¤Î½êÆÀ·î³Û¤ò¹ç»»¤·¤¿¶â³Û¤¬158,000±ß°Ê¾å487,000±ß°Ê²¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþµï¤ò¿½¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþµï¿½¹þ½ñ¤ä²ÝÀÇ¾ÚÌÀ½ñ¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÂ·¤¨¡¢Äó½ÐÀè¤Ç¤¢¤ë¶Ä®Ìò¾ì ÃÏÊýÁÏÀ¸²Ý¤Ø»ý»²¤â¤·¤¯¤ÏÍ¹Á÷¤·¤è¤¦¡£Äó½Ð¤·¤¿½ñÎà°ì¼°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿½¹þ¤ßÄùÀÚ¸å¤ËÀèÃå½ç¤äÃêÁª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¹Í¤Î¾å¤ÇÆþµï¼Ô¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£É¬Í×½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¶Ä®¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶ÆþµïÊç½¸¡×¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê³ÎÇ§¤ò¡£
°Ü½»¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¶Ä®¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Þ¥Ï¥í¥¿¥¦¥ó¶ÆþµïÊç½¸¡×¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003564.html
(Higuchi)