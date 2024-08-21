lynch. 葉月のソロプロジェクト HAZUKI、2ndアルバム『MAKE UP ØVERKILL』リリース 全国ツアーも
lynch. 葉月（Vo）のソロプロジェクト HAZUKIが、約2年ぶりとなるニューアルバム『MAKE UP ØVERKILL』を10月23日にリリースする。
（関連：L’Arc～en～Ciel「Caress of Venus」カバーも lynch. 葉月が追求する“歌”での表現）
今作は前作に引き続き、共同制作者としてPABLO（Pay money To my Pain／The Ravens／RED ORCA／POLPO）が作曲、アレンジ、ギターで参加。多彩なジャンルの楽曲が揃っており、HAZUKIの新章突入と銘打つべきアルバムとなっているという。収録曲や楽曲タイトルは、本日8月21日より12日間にわたって公開予定。
さらに、今作を携えた全国ツアー『TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)"』の開催も決定。10月22日の渋谷ストリームホールでのFC限定公演を皮切りに、12月10日のZepp Shinjuku(TOKYO)まで全9都市10公演が行われる。HAZUKIの誕生日当日となるツアーファイナルのステージは、今のHAZUKIとして目標に掲げていたというZepp公演に。チケットは、9月2日15時よりHAZUKI FC『-XANADU-』会員先行の受付が開始される。
（文＝リアルサウンド編集部）