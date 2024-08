【ナノブロック 蒸気機関車 デラックスエディション】11月9日 発売予定価格:13,200円

カワダは、ナノブロック「蒸気機関車 デラックスエディション」を11月9日に発売する。価格は13,200円。

本商品は、ナノブロック「蒸気機関車」のデラックスエディション。機関車と炭水車から成るテンダー式の蒸気機関車を、デラックスサイズならではの精巧さで再現している。

また、煙突や動輪、連結棒はもちろん、外からは見えない機関室の中も忠実に再現。従輪にはタイヤパーツを使用していおり、本体を動かすこともできる。さらに、展示台として飾り映えする線路も組み立てることができるためインテリアとしても楽しめる。

