ベルメゾンのDisney Fantasy Shop(ディズニーファンタジーショップ)にて、「はちみつの日」に合わせた、可愛い「くまのプーさん」グッズが販売中。

インテリアアイテムからお出かけグッズまで、盛りだくさんのラインナップをご紹介します。

ビビットな"はちみつカラー"が可愛すぎ!

明るいイエロー&ブラウンの色味がパッと目を引く、キュートなメイクボックス。

3つの引き出しには、細かなメイク道具をたっぷりしまえて、背面には化粧水やヘアスプレーなど、大きめのボトルを立てて収納する事もできます。

あえて目立つ場所に置きたくなる、ハニーポット風の可愛いデザインも魅力!

大好きなはちみつを両手で抱える姿や、お腹いっぱいで寝ころぶ姿など、ほっこりしたくまのプーさんの可愛いデザインに、思わず癒されてしまいます。

ハチの巣を連想させる、六角形の引き手部分のデザインもポイント。

他にも、4面違ったデザインが楽しい収納スツールや、お部屋に「くまのプーさん」の世界がパッと広がるようなカーテンなど、可愛いインテリアアイテムが多数登場しています。

こんなアイテムが欲しかった…!ファンが選んだ"必携"グッズ

ファンの声を元に作られた、「アクリルスタンドキーホルダー」。

自分の好きなキャラクターを、美麗デザインのアクリルスタンドで飾る事ができ、さらにお出かけ時にはバッグなどにも付けられるよう、ボールチェーンが付属しています。

ラインナップも豪華!

親友のピグレットや、くまのプーさんの良き理解者であるクリストファー・ロビンに加え、ティガー、イーヨー、オウル 、カンガ&ルー 、ラビットなどおなじみの仲間たち、さらにアメリカン・ジリスのゴーファーの展開も!

推しキャラクターをセレクトして買うも良し、全種揃えて並べるも良し。

美しい100エーカーの森のイラストが描かれた、台座のデザインにも注目してみて欲しいです。

他にも「アクリルスタンドキーホルダー」を付けるのにもピッタリなバッグ類や、くまのプーさんや飛び散るハチミツをアップリケで表現した、可愛すぎる長財布など、ファン必見のアイテムが多数ラインナップ。

癒しのくまのプーさんグッズで、毎日を素敵に彩ってみて下さいね。

