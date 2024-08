Ne-Yo、9年ぶりの訪韓！10月16日にツアー「Champagne ＆ Roses 2024」のソウル公演が決定

「So, Sick」「Because of You」「Time of Our Lives」など世紀のヒット曲で、日本や韓国でも大きな人気を博しているNe-Yoが10月16日(水)、高麗(コリョ)大学ファジョン体育館でワールドツアーのソウル公演である「Ne-Yo Champagne & Roses 2024 in Seoul」で2015年の訪韓公演以来、約9年ぶりに再び韓国を訪れる。

デビュー前からメアリー・J・ブライジ(Mary J. Blige)、B2K、フェイス・エヴァンス(Faith Evans)、マリオ(Mario)、そしてビヨンセ(Beyonce)の楽曲を作曲し、天才作曲家として名を馳せたNe-Yoは、2006年にジェイ・Z(Jay-Z)が率いるレーベルであるデフ・ジャム(Def Jam)を通じて1stフルアルバム「In My Own Words」を発売し、一気にスターダムにのし上がった。特に収録曲「So Sick」は、ビルボード「HOT100」チャート1位を2週間キープし、Ne-Yoを世界的なR&Bミュージシャンにさせた。続いて発売した「Because of You」「Closer」「Miss Independent」などがチャートで1位を獲得し、世界トップクラスのR&Bミュージシャンとしての地位を改めて証明したNe-Yoは、2008年にショーン・キングストン(Sean Kingston)との初訪韓公演を皮切りに、2009年、2011年、2015年に相次いで訪韓公演を開催し、韓国人が最も愛するR&Bミュージシャンに挙げられた。今回の訪韓は9年ぶりの来韓公演であり、Ne-Yoのヒット曲だけでなく、最新曲も披露し、ファンのためのプレゼントのような公演になる見通しだ。今回の「Champagne & Roses 2024」ツアーは、2023年に発売した8thフルアルバム「Self Explanatory」の発売を記念して行われるツアーであり、2023年9月に北米を皮切りにイギリス、ドイツ、スイス、デンマークなどのヨーロッパと南米、オーストラリア、ニュージーランドで好評を博した。。Ne-Yoのワールドツアーコンサート「Ne-Yo Champagne & Roses 2024 in Seoul」のチケットは、8月27日(火)の午後8時からYES24チケットで販売が開始する。