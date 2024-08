PLAVE、男性K-POPアイドルで今年初！新曲がMelOnチャート「TOP100」で1位を獲得

韓国のバーチャルアイドルPLAVEが、音楽配信チャートで1位を獲得した。PLAVEは20日午後6時、ニューデジタルシングル「Pump Up The Volume!」を発売した。同作は発売と同時に各音楽配信チャートの上位に登場し、話題性と人気を証明した。特に韓国の主要ミュージックプラットフォームMelOnでは、「HOT100」と「TOP100」チャートに1位と6位で初登場し、21日には「HOT100」と「TOP100」の両方で1位に輝いた。

これにより、PLAVEは2024年にMelOnの「TOP100」チャートで1位を獲得した初の男性アイドルグループとなった。2024年、IUの「Love wins all」、BIBIの「栗羊羹」、aespaの「Supernova」、ILLITの「Magnetic」など多くのヒット曲が同ランキングで1位を獲得したが、男性グループとしてはPLAVEが初めて1位に輝いた。新曲「Pump Up The Volume!」は、楽しいバンドサウンドとレトロなメロディーが特徴的なバンド曲だ。6月の配信を通じて、メンバーが作曲したメロディーをもとに、彼らならではの爽やかさを込めた楽曲として誕生した。彼らは、ニューシングルの発売に続き、10月5日と6日の2日間、ソウル・蚕室(チャムシル)室内体育館にてファンコンサート「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE」を開催する。