■全国ツアー＜HAZUKI TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)"＞



10月22日(火) 渋谷ストリームホール ※-XANADU MEMBERS ONLY-open18:30 / start19:3010月30日(水) HEAVEN’SROCKさいたま新都心VJ-3open18:30 / start19:0011月01日(金) 柏PALOOZAopen18:30 / start19:0011月07日(木) 仙台MACANAopen18:30 / start19:0011月09日(土) 札幌cube gardenopen17:00 / start17:3011月22日(金) INSA FUKUOKAopen18:30 / start19:0011月24日(日) 広島Live space Reedopen17:00 / start17:3011月26日(火) 江坂MUSEopen18:30 / start19:0011月27日(水) NAGOYA JAMMIN'open18:30 / start19:0012月10日(火) Zepp Shinjuku (TOKYO)open18:00 / start19:00▼チケットオールスタンディング ￥7,000(税込/D別)※未就学児入場不可※チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします(再発行不可)一般発売(先着)：10月6日(日)10:00【HAZUKI FC[-XANADU-]会員先行(抽選)】受付期間：9月2日(月)15:00〜9月11日(水)23:59受付URL：会員コンテンツ内にて後日ご案内制限枚数：各公演1会員様4枚・10/22(火)渋谷は1会員様1枚▶10月22日(火) 渋谷ストリームホール公演・-XANADU-会員限定公演につき一般発売はございません・入場時に「-XANADU-」MyPAGE画面のデジタル会員証(スクリーンショット不可)の提示が必要です・会員証の確認が出来ない場合はいかなる理由でもご入場をお断りします（問）サイレンエンタープライズ 03-3447-8822