lynch.葉月(Vo)のソロプロジェクトHAZUKIが10月23日、約2年ぶりの2ndアルバム『MAKE UP ØVERKILL』をリリースすることが発表となった。これにともなって、同アルバムを携えた全国ツアー<TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)">の開催も決定している。アルバム『MAKE UP ØVERKILL』は前作に引き続き、共同制作者として PABLO (P.T.P / The Ravens / RED ORCA/POLPO)が作曲、アレンジ、ギターで参加。多彩なジャンル全12曲の新曲は、HAZUKIの新章突入を物語る仕上がりだ。収録曲、楽曲タイトルは本日より1曲ずつ公開、12日間にわたって作品の全貌を明らかにしていくとのこと。

■2ndアルバム『MAKE UP ØVERKILL』

2024年10月23日(水)発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray+PHOTOBOOK)】

PLDG-006〜7 \12,000+税

・スリーブクリアケース付デジパック仕様

【通常盤 (CD only)】

PLDG-008 \3,000+税

CD全12曲収録

■全国ツアー<HAZUKI TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)">

10月22日(火) 渋谷ストリームホール ※-XANADU MEMBERS ONLY-

open18:30 / start19:30

10月30日(水) HEAVEN’SROCKさいたま新都心VJ-3

open18:30 / start19:00

11月01日(金) 柏PALOOZA

open18:30 / start19:00

11月07日(木) 仙台MACANA

open18:30 / start19:00

11月09日(土) 札幌cube garden

open17:00 / start17:30

11月22日(金) INSA FUKUOKA

open18:30 / start19:00

11月24日(日) 広島Live space Reed

open17:00 / start17:30

11月26日(火) 江坂MUSE

open18:30 / start19:00

11月27日(水) NAGOYA JAMMIN'

open18:30 / start19:00

12月10日(火) Zepp Shinjuku (TOKYO)

open18:00 / start19:00

▼チケット

オールスタンディング ¥7,000(税込/D別)

※未就学児入場不可

※チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします(再発行不可)

一般発売(先着):10月6日(日)10:00

【HAZUKI FC[-XANADU-]会員先行(抽選)】

受付期間:9月2日(月)15:00〜9月11日(水)23:59

受付URL:会員コンテンツ内にて後日ご案内

制限枚数:各公演1会員様4枚・10/22(火)渋谷は1会員様1枚

▶10月22日(火) 渋谷ストリームホール公演

・-XANADU-会員限定公演につき一般発売はございません

・入場時に「-XANADU-」MyPAGE画面のデジタル会員証(スクリーンショット不可)の提示が必要です

・会員証の確認が出来ない場合はいかなる理由でもご入場をお断りします

(問)サイレンエンタープライズ 03-3447-8822

関連リンク

◆HAZUKI オフィシャルサイト

◆HAZUKI オフィシャルTwitter

◆HAZUKI オフィシャルInstagram

◆HAZUKI オフィシャルYouTubeチャンネル

◆-XANADU- オフィシャルTwitter

全国ツアー<TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)">は、10月22日の東京・渋谷ストリームホール FC限定公演を皮切りに、12月10日の東京・Zepp Shinjukuまで全9都市10公演で行われるもの。そのファイナルは、現在のHAZUKIが目標に掲げていたZepp公演が実現するかたちだ。ファイナル当日はHAZUKIの誕生日でもある。チケットのHAZUKI FC[-XANADU-]会員先行受付は9月2日15:00より。