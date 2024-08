w.o.d.が10月23日、メジャー1stアルバム『あい』をリリースする。先行シングル第2弾として配信された新曲「あばく」のミュージックビデオが本日8月21日21:00にオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。新曲「あばく」ミュージックビデオは映像技法を凝らし、w.o.d.を“あばく”仕上がりだとのこと。メジャー1stアルバム『あい』は、通常盤と完全生産限定盤の2形態。完全生産限定盤はアナログLPサイズの3面紙ジャケット仕様に、2本のライブ公演映像やミュージックビデオが収録されるBlu-ray Discほか、巨大ポスターが付属する豪華盤となる。

■デジタルシングル「あばく」

2024年8月14日(水)配信開始

配信リンク:https://wodband.lnk.to/abaku





■Major 1st Album『あい』

2024年10月23日発売

予約リンク:https://w-o-d.lnk.to/ai_CD

商品詳細:https://www.wodband.com/album_ai/





【完全生産限定盤(CD+Blu-ray)】

SECL-3150~3151 ¥9,800

・アナログLPサイズ3面紙ジャケット仕様

・巨大ポスター付属

【通常盤(CD)】

SECL-3152 ¥3,300



▼CD ※通常盤・完全生産限定 共通

「My Generation」

「STARS」

「陽炎」

「エンドレス・リピート」

「あばく」

ほか ※順不同

▼Blu-ray ※完全生産限定盤のみ

・2023年8月10日ワンマンライブ at 恵比寿ガーデンホール 本公演映像

・2023年12月2日ワンマンライブ at Zepp Shinjuku 本公演映像

・Music Video

収録予定



●数量限定 特別企画

ネオウィング(CDJAPAN)にて対象商品をご予約いただいた方には、商品に直筆サインを入れてお届けいたします。

※規定枚数に達した場合は、直筆サイン入り商品の受付が終了となりますので、お早めにご予約ください。

※対象商品の表紙部分にサインをいれさせていただきます。

※お客様の名前などは記載できませんので、あらかじめご了承ください。

※状況によっては商品が発売日までに届かない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※サインを入れる際にスタッフが商品を一度開封いたしますことを、あらかじめご了承ください。

特別企画カート:https://w-o-d.lnk.to/ai_special_sign



●法人別 購入特典

・Amazon.co.jp:メガジャケ

※特典ご希望の方は特典付き商品ページよりご予約・ご購入ください。

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング:アクリルカラビナ

・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):ポストカード

・応援店特典:ステッカー

※応援店リストは追って発表いたします。

※特典デザインは決定次第、順次解禁いたします。







■<I SEE LOVE Tour>

▼2024年

11月13日(水) 兵庫・神戸太陽と虎

w/GUEST

11月15日(金) 広島CAVE-BE

w/GUEST

11月22日(金) 長野CLUB JUNK BOX

w/GUEST

11月28日(木) 静岡・浜松窓枠

w/GUEST

11月29日(金) 滋賀・大津U★STONE

w/GUEST

12月05日(木) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE

w/GUEST

12月13日(金) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN

w/GUEST

12月15日(日) 神奈川・横浜ベイホール

w/GUEST

▼2025年

2月07日(金) 岡山IMAGE

2月09日(日) 鹿児島SRホール

2月11日(火祝) 福岡BEAT STATION

2月13日(木) 高知X-pt.

2月14日(金) 香川・高松DIME

2月16日(日) 京都KYOTO MUSE

2月20日(木) 宮城・仙台darwin

2月21日(金) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

2月23日(日) 北海道・札幌PENNY LANE24

2月24日(月祝) 北海道・旭川CASINO DRIVE

3月01日(土) 大阪なんばHatch

3月02日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

3月07日(金) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

3月08日(土) 石川・金沢AZ

3月16日(日) 東京・豊洲PIT

3月23日(日) 沖縄・那覇output

▼チケット

ADV ¥4,600(+1D)

【一般発売(先着)】

●11/13〜12/15公演:10/25(土)10:00発売開始

●2/7〜3/23公演:1/11(土)10:00発売開始

・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/wodband/

・ローソンチケット:https://l-tike.com/wodband/

・イープラス:https://eplus.jp/wodband/



関連リンク

◆w.o.d. オフィシャルサイト

◆w.o.d. オフィシャルX (旧Twitter)

◆w.o.d. オフィシャルInstagram

◆w.o.d. オフィシャルYouTubeチャンネル

収録曲は全10曲を予定。TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』オープニングテーマ「STARS」をはじめ、中野雅之 (THE SPELLBOUND / BOOM BOOM SATELLITES) をサウンドプロデューサーに迎えた「My Generation」「エンドレス・リピート」、新たなライブアンセム「陽炎」、新曲「あばく」などが収録される。アルバム予約購入もスタートとなった。販売サイト“ネオウィング(CDJAPAN)”では完全生産限定盤のアナログLPサイズジャケットにメンバー直筆サインが入った数量限定の特別予約商品企画が実施される。また、アルバムリリースツアー<I SEE LOVE Tour>会場即売特典として、サイン入りパッケージも発売予定。その他店舗でもオリジナル特典が付属する。アルバムリリースツアー<I SEE LOVE Tour>チケットのファミマ先行受付は8月26日23:59まで。以下にアルバム『あい』に関するメンバーのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「愛もIもEYEも詰めこんで、相も変わらずw.o.d.らしいアルバムができました。正直、メジャーになっても俺らのやることは変わらんけど、もっと沢山の人と音楽で一緒に遊べたら、もっと楽しくなるんちゃう?「あい」は五十音のはじまりの音でもある。俺らは、はじめて音を鳴らしたとき感じたあの感動を、昔も今も明日もきっと、ずっとさがしてます。転がり続けるw.o.d.のリスタート一発目、楽しみにしてて」──w.o.d.◆ ◆ ◆