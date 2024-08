ブリヂストンスポーツは、ゴルフを楽しむさまざまな年代・スタイルのゴルファーに向けて、1903年に米国で創業したキャップブランド「NEW ERA」とのコラボアイテムを9月13日に発売する。

キャップは「NEW ERA」の定番9TWENTY型、ボールポーチは59FIFTY型をベースに、正面Bマーク・左サイドにNEW ERAフラッグロゴをあしらったデザインでラインアップした。

なお、一部の商品は同社オンラインショップおよび同社直営店での限定販売となる。

[小売価格]

NEW ERAコラボ コーデュロイキャップ(9TWENTY型):8250円

NEW ERAコラボ コーデュロイキャップ(9TWENTY型) オンラインショップおよび直営店限定品:8250円

NEW ERAコラボ ボールポーチ:オープン価格

NEW ERAコラボ ボールポーチ 同社オンラインショップおよび直営店限定品:オープン価格

[発売日]9月13日(金)

ブリヂストンスポーツ=https://www.bs-sports.co.jp