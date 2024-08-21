Ë½¸À¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤òÃ¡¤¤¤Æ¤â¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê»à¤Í¡×¤Ï¥¿¥ìÎ®¤¹¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡Ö¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤ÈÌµ¿À·Ð¡×
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎË½¸À¤ÏÃ¡¤«¤ì¤¿¤¬¡ÄÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¡Ö»à¤Í¡×¤ÈÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¢¤Î¤¬£¸·î21Æü¤Ë¡¢£µ¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤Ï¤¢¤Î¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¡¢ºî¶Ê¤Ï¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡×¤ÎÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î²¬»³Å·²»¤¬½Ð±é¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¡¢Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¤Î³Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê»à¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Æ¶¯¤¬¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤È²Î¤¦²Õ½ê¤ò·«¤êÊÖ¤·ÊüÁ÷¡£¶ÊÁ´ÂÎ¤òÄ°¤±¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¤ËË½¸À¤ä¿Í³ÊÈÝÄê¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢»¦È²¤È¤·¤¿¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´¾ð¤¬¡Ö»É¤µ¤ë¡×¡£¤À¤¬¡¢ËèÇ¯500¿Í°Ê¾å¤¬¼«»¦¤·¤Æ¤¤¤ë10Âå¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Â°×¤Ë¡Ö»à¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡Ö»à¤Í¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬Ä«¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Î®¤¹É¬Á³À¤Ê¤ÉÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö»à¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡×¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸ÈÖÁÈÏÈ¤Ç¡Ö»à¤Í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÊüÁ÷¤¹¤ëÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤ÈÌµ¿À·Ð¤µ¡£¤¢¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë´´Éô¤¬¡¢´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¸À¤¦¡£
¡Ö£¶·î¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs.GREEN APPLE¤Î¿·¶Ê¡Ø¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡Ù¤¬Âç±ê¾å¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤É¤¤ÎÀ¤³¦»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤äÎò»Ë´Ñ¤Ç¤Ï¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤Ï¹Ò³¤»Î¡¢ËÁ¸±²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÛÎì¾¦¿Í¤Î°·¤¤¡£¤¿¤È¤¨¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤òÎé»¿¤¹¤ë²Î»ì¤È¡¢¸¶½»Ì±¤ò±î¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿MV¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ëÆâ¤ÇµÑ²¼¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ï¥¦¥ä¥à¥ä¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤âÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¤ÇMV¤¬Âç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Î¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¿â¤ìÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ç²ÃÎÅÃæ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¤À¤±¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£Ì±Êü³Æ¶É¤ÏÂç¿¹¤Î¼Õºá¤òÊóÆ»¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¼«¶É¤ÇÌäÂê¤ÎMV¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼Õºá¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë´´Éô¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¡ÖÇä¤Ã¤Æ¡×¼«¸ÊÊÝ¿È¤ËÁö¤Ã¤¿¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë°¢Á³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡Ø¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤ËÅ°¤·¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÁ´ÀÕÇ¤¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°¤µ×Íª¤ä¾¾ËÜÎ´¤Ê¤É¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ç¤â¡Ø»à¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ²Î»ì¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²û¥á¥í¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÍÇ½Íê¤ß¤Î¹ñÆâ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë¡¢Ì¾¶Ê¤òºî¤ê½Ð¤¹ÎÏ¤¬¤â¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÊÆá¿ÜÍ¥»Ò¡Ë