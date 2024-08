商品開発に加え、企業キャンペーンも！ソニー・クリエイティブプロダクツ「侍ジャパン」ライセンシングエージェント契約

ソニー・クリエイティブプロダクツは、NPBエンタープライズと契約を締結し、野球日本代表である「侍ジャパン」のライセンシング業務を開始します。

ソニー・クリエイティブプロダクツは、NPBエンタープライズと契約を締結し、野球日本代表である「侍ジャパン」のライセンシング業務を開始。

SCPはピーナッツ、きかんしゃトーマスなど多数のIPを保有し、多岐にわたるライセンシングネットワークを構築している経験を生かし、「侍ジャパン」の商品化市場の拡大を図っていきます。

食品、菓子、飲料、アパレル、外食などの商品開発に加え、企業キャンペーンの獲得にも注力していきます。

*「侍ジャパン」について

「侍ジャパン」とは、トップチームを頂点に、社会人、U-23、大学、U-18、U-15、U-12、女子野球日本代表も含む、すべての世代の野球日本代表を総称し、プロ・アマ「結束」の象徴として、すべての世代が同じユニフォームを身に纏い、すべての世代で「世界最強」になることを目指して戦っています。

