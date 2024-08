¶Ë¾å¤ÎÈ©¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¡ªFEATHER AQUA JAPAN¡Ö·§ÌîÉ®¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·3ËÜ¥»¥Ã¥È¡×

FFF SMART LIFE CONNECTEDは今回、化粧品や美容家電の企画販売を展開するFEATHER AQUAの株式を100%取得し、完全子会社化したことを発表しました。

また、FEATHER AQUA JAPAN製品の第一弾として、伝統的な技法で製造された「熊野筆」のメイクブラシ3本セット(パウダーブラシ/チークブラシ/アイシャドウブラシ)を2024年8月20日より販売中です。

FEATHER AQUA JAPAN「熊野筆メイクブラシ3本セット」

製品名 :熊野筆メイクブラシ3本セット

販売開始時期 :2024年8月20日出荷開始予定

型番 :FA-MBKUMANO-PCE3P

JANコード :4589969401708

メーカー希望価格:13,000円(税込)

【製品の概要】

伝統的工芸品に指定された書道筆である熊野筆は、江戸時代の末期に生まれ、100年以上の時をかけて継承されてきた筆づくりの技術が認められ、1975年に経済産業省(当時の通商産業省)より「伝統的工芸品」の認定を受けました。

長年に渡り培われた伝統技術が一本一本に込められています。

この化粧筆は書道筆の技術を汲んで製造されています。

目的に合わせて原毛を選別し、毛先をカットしない製法で極上の肌触りを実現しました。

穂首の毛先をカットせずに整えることで、肌への感触がとても自然で優しくなります。

直接肌に当てるものだから、安全で清潔な化粧筆を作ることにこだわり、筆職人が納得した上質な筆のみ提供しています。

今回はパウダー、チーク、アイシャドウの3本をセットにしました。

自宅で使用するにもちょうどよく、持ち運びにも便利なコンパクトな長さで、自然な木目模様は、一つとして同じ模様はなく世界に一つのセットです。

ブラシ部分には山羊の【白尖峰(はくとつほう)】を使用しており、程よくコシがあるバランスの良い毛質です。

動物毛の持つキューティクルが粉含みを良くし、肌に乗った感触も優しくなります。

【メイクブラシの基本使用方法】

・パウダーブラシ

顔全体にパウダーをのせるためのブラシです。

ブラシに適量のパウダーをとり、顔の中心から外側に向けてブラシをすべらせるように粉をのせていきます。

最後は大きな円を描くようにフェイスラインをなぞります。

パウダーブラシ使い方

・アイシャドウブラシ

目元に立体感をだすブラシです。

目元から目尻に向かってアイホール全体をすべらせるようにのせます。

複数色でグラデーションを演出したいときは、アイホール用ブラシと分けて細めのブラシを使用することをおすすめします。

アイシャドウブラシ使い方

・チークブラシ

頬に華やかさと顔の立体感をだすブラシです。

ブラシに適量のチークカラーをとり、ブラシに角度をつけながら調節します。

チークブラシ使い方

今回、FFF SMART LIFE CONNECTED WEBダイレクトショップはじめ、各WEBショッピングモールにて送料込み13,000円(税込)で販売開始します。

【製品仕様】

■パウダーブラシ

毛質:山羊毛 軸:木軸(水目桜*カバノキ科) 金具:アルミ

形状:丸平 出穂:45mm 全長:165mm 幅(金具部分最大):29mm

■チークブラシ

毛質:山羊毛 軸:木軸(水目桜*カバノキ科) 金具:アルミ

形状:丸平 出穂:35mm 全長:165mm 幅(金具部分最大):18.7mm

■アイシャドウブラシ

毛質:山羊毛 軸:木軸(水目桜*カバノキ科) 金具:アルミ

形状:丸平 出穂:14mm 全長:144mm 幅(金具部分最大):8.7mm

