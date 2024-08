OH MY GIRL、10thミニアルバム「Dreamy Resonance」ストーリーフィルムを公開

OH MY GIRLのストーリーフィルムが公開された。所属事務所WMエンターテインメントは本日(21日)、公式SNSにOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」のストーリーフィルムを掲載した。公開された映像では、レンタル(FOR LEASE)の表示が貼られた空き家に1人の女の子がドアを開けて入るところから始まる。テーブルの下に隠された5つのぬいぐるみを取り出して、子供がダンスを踊ると、別の場所にあったぬいぐるみが魔法のように動いて子供に向かってくるが、外で鳴る車のクラクションの音で音楽が止まり、子供は1つのぬいぐるみだけ会えずに家を出る。その後、再び音楽が始まり、メンバーのユアが登場し、ぬいぐるみがあった場所にOH MY GIRLのメンバー6人全員が集まった状態で映像が終わる。

今回の映像は、疑問と余韻を残すストーリーと共に、穏やかなピアノの旋律が映像の切なさを倍増させる。また、既存のOH MY GIRLの明るいサマーソングとは違って、おぼろげながら叙情的なムードのストーリーフィルムが公開され、6つのぬいぐるみとOH MY GIRL、そして8月12日から公開されたティーザーがファンの好奇心を刺激し、今回の10thミニアルバムとタイトル曲「Classified」に対する期待はますます高まっている。OH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は8月26日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。