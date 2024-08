【千束の銃【再販】】8月29日 出荷予定価格:29,800円

東京マルイは、ガスブローバック「千束の銃」の再生産品を8月29日より出荷することを決定した。価格は29,800円。

本製品は、アニメ「リコリス・リコイル」で主人公・錦木千束が使用していた銃を再現したガスブローバックガン。最大の特徴となるストライクフェイス一体型コンペンセイターや、独特な形状のグリップなど細部まで再現されているのに加え、オリジナル形状のフロント/リアサイトによる実用性も備えている。

当初7月下旬に出荷を予定していたが、最終工程で急遽不具合が生じたため8月下旬から9月上旬頃の出荷予定としていた。

今回同社の公式Xアカウントより、出荷日が8月29日に決定したことを告知。各店舗に到着するのは翌日から数日後になる場合もあると伝えている。

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.