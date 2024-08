JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組ボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が21日、日本1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』で日本デビューした。2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUらを輩出してきた韓国の大手芸能事務所JYPエンターテインメントから6年ぶりのボーイズグループとして、5月20日にグローバルデビューし、きょう21日に日本デビュー日を迎えたNEXZは、TOMOYA(トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソ ゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)からなる7人組。

日本デビュー作は、グローバルデビュー作品『Ride the Vibe』リードトラックの日本語バージョン「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」と、日本オリジナルのデビュー曲となる「Keep on Moving」の2曲に加え、『ニジプロ2』ファイナルステージで披露したプレリリース楽曲「Miracle」が収録されている。YouTubeでは「Keep on Moving」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。NEXZが出演するアクエリアス新CM『進む人のそばに。ステージ』篇のCMソングで、プロデューサーのJ.Y. Parkが手がけた新曲は、アクエリアスのブランドメッセージ「進む人のそばに。」のもと、進み続ける前向きな気持ちを軽快なメロディーやトラックでさわやかに表現されている。MVでは等身大のやんちゃで自由奔放なNEXZの“瑞々しさ”を表現。ボードゲームの世界で、さまざまなミッションに挑むメンバーは、強烈なダンクシュートを決めたり、制御不能なスケートボードに翻弄されたり、並べたドミノを蹴り倒してみたりとやりたい放題。最後は、突如登場したビッグダイスをクラッシュさせ、弾け飛んだダイスの中で踊りまくる7人の若さと元気がほとばしる。各音楽配信ストアでは『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving -Special Edition-』の配信もスタート。この“Special Edition”には、初回生産限定盤Bのボーナストラックで、『ニジプロ2』のテーマソング「Here & Now」も含まれている。同曲は、メンバー同士が夢に向かって努力し、切磋琢磨して成長していく姿、自分自身との戦いで勝ち抜く過程をドラマティックに表現した楽曲。自分を信じ、上を向いて昇る、前を向いて走る “アナタ”の背中を押す応援歌となっている。