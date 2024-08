港区麻布地区総合支所は、2024年8月24日、麻布エリアのさらなる魅力を詰め込んだ新たなカプセルトイ「麻布街ガチャ第二弾」を発売します。

港区麻布地区総合支所「麻布街ガチャ第二弾」

商品名:麻布街ガチャ第二弾

発売日:2024年8月24日(土)

価格 :1回300円

種類 :全5種(六本木交差点標識、日本経緯度原点、安藤記念教会、国立新美術館、麻布坂カレー)

港区麻布地区総合支所は、2024年8月24日、麻布エリアのさらなる魅力を詰め込んだ新たなカプセルトイ「麻布街ガチャ第二弾」を発売。

◆「麻布街ガチャ第二弾」とは

「麻布街ガチャ」に続く第二弾として、麻布のまちを愛する方たちが厳選した新たな名物や「知る人ぞ知る」コンテンツを全5種類のカプセルトイにしました。

麻布の奥深い魅力が詰まったこの街ガチャは、港区麻布に馴染みのある方や新しい発見を求める方、さらにはカプセルトイコレクターも楽しめる内容です。

◆「麻布街ガチャ第二弾」発売について

8月24日(土)・8月25日(日)の2日間に開催される「麻布十番納涼まつり2024」にて、麻布地区総合支所ブースで発売します。

※「麻布街ガチャ第二弾」に関するお問い合わせは麻布地区総合支所までお願いします。

また、「麻布十番納涼まつり」主催者へのお問い合わせはご遠慮ください。

※8月26日からは麻布地区総合支所でも販売します。

◆麻布街ガチャ出張出店予定(8月20日現在)

8月24日(土) 15時〜21時 麻布十番納涼まつり、六本木ヒルズ盆踊り

8月25日(日) 15時〜21時 麻布十番納涼まつり、六本木ヒルズ盆踊り

9月14日(土) 13時〜15時 麻布上笄町会 祭り

9月15日(日) 12時〜16時 日赤通り祭り

9月21日(土) 夕方〜 天祖神社祭り

10月5日(土) 11時〜18時 東麻布商店会祭り

10月6日(日) 12時〜14時 笄小学校祭り

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 麻布エリアの魅力をカプセルトイで再発見!港区麻布地区総合支所「麻布街ガチャ第二弾」 appeared first on Dtimes.