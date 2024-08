二の腕カスタム脂肪吸引！THE CLINIC「ベイザー脂肪吸引20,000万症例突破記念キャンペーン」

脂肪専門の美容外科 THE CLINICでは、ベイザー脂肪吸引の累計症例数が20,000件を突破したので、ベイザー脂肪吸引20,000万症例突破記念キャンペーンを実施します。

THE CLINICで、ベイザー脂肪吸引の症例数が20,000件突破!

脂肪専門の美容外科 THE CLINICでは、ベイザー脂肪吸引の累計症例数が20,000件を突破したので、ベイザー脂肪吸引20,000万症例突破記念キャンペーンを実施。

●国内でも数少ない脂肪吸引・注入に特化したクリニック

THE CLINICは2007年の開院から、脂肪吸引および脂肪を活用した注入施術に特化したサービスを提供しています。

開院当時はまだ認知度も低かったベイザー脂肪吸引ですが、今となっては美容医療のスタンダードとなり、今回20,000症例を突破しました(2009年4月〜2024年7月時点)。

●ベイザー脂肪吸引の技術指導機関

ベイザー脂肪吸引を日本ではじめて導入したTHE CLINICは、ベイザー社から医師向けの技術指導を任され、技術指導セミナーを定期的に開催しています。

大手美容外科をはじめ、大学病院や各地域の基幹病院の先生方など、これまでのべ451名のドクターにご参加いただきました(2011年3月〜2024年7月時点)。

●全ドクターがベイザー脂肪吸引の認定資格を取得

ベイザー脂肪吸引を適切に扱うには、それなりの技術と経験が必要です。

施術を行うドクターによって結果が大きく異なるため、クリニックとドクター選びが重要となります。

同院では、全ドクターがベイザー脂肪吸引の認定資格を保有しており、利用者が安心できる経験と技術を持ったドクターがサービスを提供しています。

●ベイザー脂肪吸引20,000症例突破記念・二の腕カスタム脂肪吸引キャンペーンを実施中!

THE CLINICでは、ベイザー脂肪吸引20,000症例突破記念・二の腕カスタム脂肪吸引キャンペーンを実施中です。

肩のハリをなくしたい…

脇のはみ肉が気になる…

二の腕のお悩みは人それぞれです。

そんなお悩みすべてにお応えするために、二の腕の部位を細かく分けた二の腕カスタム脂肪吸引を用意されました。

お1人おひとりの二の腕の脂肪の付き方や仕上がりの希望に合わせ、最適な部位をドクターが提案し、どの角度から見ても美しい二の腕に仕上げます。

<キャンペーン概要>

対象施術:二の腕カスタム脂肪吸引

料金 :1部位…220,000円(税込)

2部位…400,000円(税込)

3部位…500,000円(税込)

※麻酔・固定費込み、上記以上の金額はかかりません。

応募人数:先着5名様限定

【クリニック情報】

クリニック名 : THE CLINIC(ザクリニック)

代表(総院長) : 大橋 昌敬

診療時間 : 10:00〜19:00(年中無休/完全予約制)

