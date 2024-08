¡Ö¹¥¤­¤«·ù¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡×ÏÃÂê¤Î¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¹ë½÷»Ò¤¬¸½ÃÏ¤Î¡È¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡É¤Ë½Ð±é°ÍÍê¤ÈÊóÆ»¡ÖÈà½÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤­¤¿¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×

ブレイキンの豪州女子代表のレイガンがリアリティー番組に出演と報じられた(C)Getty Images

パリ五輪ブレイキンの豪州女子代表として出場し、独創的なパフォーマンスで話題になったレイチェル・ガン(ダンサー名:Raygun)に、豪州テレビの人気リアリティー番組が目をつけ、出演オファーをしているという。

【画像】エアコンなしの質素なデザイン? パリ五輪選手村の全容をチェック

豪州エンタメ系メディア『New Idea』の報道によれば、レイガンは「I’m A Celebrity…Get Me Out of Here!(私は有名人…ここから出してくれ!)」のプロデューサーから出演オファーを受けているという。

同メディアは、同番組を放送する豪州のテレビ『Network 10』が、36歳の彼女を次のシーズンに起用することに「非常に興味を持っている」と伝えていて、すでにキャスティングの初期段階にあるとしている。

今回、レイガンがオファーを受けた番組とは、キャンプ場に有名人を放り込み、さまざまな挑戦や脱落を行うリアリティーショーだ。