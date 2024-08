東京ディズニーランドは、2024年7月2日(火)より「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催!

アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」のミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベントです。

今回は、そんな「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」のグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」グッズ・お土産

発売日:2024年9月19日

販売店舗:東京ディズニーランド「プラネットM」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーランドで約20年間ゲストに楽しまれたアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、2024年10月31日(木)のパークの閉園をもってクローズが決定。

それに伴い、東京ディズニーランドでは、7月2日(火)~10月31日(木)の期間、アトラクションのミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催します。

アトラクションの思い出を記念として残せるスペシャルグッズが登場します。

ポストカード

価格:250円

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をデザインしたポストカード。

メタリックな輝きがかっこいい!

クリアホルダー

価格:350円

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をデザインしたクリアホルダー。

リトルグリーンメンにかくれて、スペースレンジャーの宿敵 ザーグの姿も!

キーチェン

価格:950円

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をデザインしたパズルのキーチェーン。

バッグなどにつけて、ミッションの合間に遊ぶことも☆

ワッペンアクセサリー

価格:900円

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をデザインしたワッペンアクセサリー。

身につければスペースレンジャー気分が楽しめます。

ワッペンアクセサリーセット

価格:1,300円

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をデザインしたワッペンアクセサリーセット。

リトルグリーンメンとスペースレンジャーのエンブレムの2個セットです。

バンダナ

価格:1,200円

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をデザインしたバンダナ。

肩、腕、頭など好きなところに身につけてなりきりできます。

きんちゃく

価格:900円

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をデザインしたきんちゃく。

ミッションコンプリートの記念におすすめです。

アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」のミッション完了に向けてスペシャルグッズが登場!

スペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」グッズ・お土産の紹介でした。

ミッション完了は10月31日!東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」 ミッション完了は10月31日!東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」 続きを見る

「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ 「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ 続きを見る

※アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」および商品施設「プラネットM」は、10月31日(木)のパーク閉園をもってクローズいたします。

※「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、富士フイルム株式会社が提供しています。

※写真は全てイメージです

©Disney ©Disney/Pixar

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スペースレンジャーになりきれるバンダナも!東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.