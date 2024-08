「東京コミコン2024」セバスチャン・スタン＆ジェイソン・モモア来日決定

2024年12月6日~12月8日開催の「東京コミコン2024」第1弾ゲストとして、セバスチャン・スタンとジェイソン・モモアが来日することが明らかとなった。

セバスチャン・スタンは、マーベル映画『キャプテン・アメリカ』シリーズでバッキー・バーンズ/ ウィンター・ソルジャーに抜擢されて大ブレイク。日本でも“セバスタ”の愛称で親しまれている。過去には「東京コミコン2019」で来日予定だったがキャンセルとなっていたため、今回は5年越し待望の来日となる。

セバスチャン・スタンといえば、当時一大ブームを巻き起こした若者向けドラマ『ゴシップガール』にてカーター・ベイゼン役を演じたほか、ファンタジー・ドラマ『ワンス・アポン・ア・タイム』ではマッド・ハッター役を演じるなど、海外ドラマファンにはおなじみの人物でもあった。

数々の作品に出演し、マーベル・スタジオ製作のオリジナル・ドラマ「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」でも主演。バキ翼コンビでファン層を広げた。

ミニ・シリーズ「パム&トミー」では、実在のドラマーであるトミー・リーを熱演し、エミー賞とゴールデン・グローブ賞にノミネートされ、クリティクス・チョイス・アワードでは最優秀男優賞を受賞。2024年開催の「第74回ベルリン国際映画祭」では、映画『A Different Man(原題)』での演技が高く評価され、見事最優秀主演俳優賞(銀熊賞)を受賞しました。

さらに、2025年にはMCUの曲者キャラたちが一堂に介す映『Thunderbolts*(原題)』の公開が控えており、さらなる活躍が期待されている。

一方のジェイソン・モモアは“モモアマン”の愛称で日本でも大人気。ギャル。大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」のカール・ドロゴ役で注目され、DCの『アクアマン』シリーズのアクアマン役で大ブレイク。その後も『デューン砂の惑星PART2』のダンカン役や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』のダンテ役など、数々の大作にも出演している。

公開待機作として『ワイルド・スピード』の最新作『Fast X: Part 2(原題)』や、大人気ゲーム「マインクラフト」の実写版『Minecraft(原題)』、ジョニー・デップ氏参加予定のテリー・ギリアム監督作『The Carnival at the End of Days(原題)』などが予定されている。

モモアマンは「大阪コミコン2024」で日本のコミコンに初参加。会期中2日間来場し、多くのファンを歓喜の渦に包み込んだ。今年2度目の来日、日本や日本のファンを気に入ってくれたようだ。

両名共に「東京コミコン2024」の期間中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細は後日発表。

東京コミコン2024 開催概要 ©2024 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2024 年 12 月 6 日(金)11:00~19:007 日(土)10:00~19:008 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~5 ホール※ホールは変更となる可能性があります 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」