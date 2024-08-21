¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¸½ÌòÅö»þ¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ë¡Ö19´ü¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¡©¡×¡¡AKB48·à¾ì¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¡¢8·î19Æü¤ËAKB48·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¾®Åè¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¸½ÌòÅö»þ¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¡Ë
¡¡¾®Åè¤ÏAKB48·à¾ì¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÇØÃæ¤«¤éÊú¤¤·¤á¤Æ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Instagram¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËAKB48·à¾ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢AKB48¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ·à¾ìÆâ¤Î¥í¥Óー¤ä³Ú²°¤òË¬¤Í¤¿¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Æ°²è¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö19´ü¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Ï¾®Åè¤ÎÅÐ¾ì¤Ç·à¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£AKB48¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ä¥µ¥¤¥ó½ñ¤¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸þ°æÃÏÈþ²»¤Ï¡Ö¥Á¥§¥»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¥µー¥Ó¥¹Àº¿À¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡Ä±Ê±ó¤Î¿ä¤·¥á¥ó¤Ç¤¢¤ê½÷¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¾®Åè¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Á¥§¥¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë