NEXZが、新曲「Keep on Moving」のMVを公開した。

同楽曲は、プロデューサーのJ.Y. Parkが手がけた、NEXZの日本オリジナルデビュー曲。MVでは、メンバーがボードゲームの世界で様々なミッションに挑み、等身大で“やんちゃ”、自由奔放なNEXZの“瑞々しさ”を表現した作品に。“生きているバスケットゴール”に強烈なダンクシュートを決めたり、制御不能なスケートボードに翻弄されたり、並べたドミノを蹴り倒してみたりと、メンバーはミッションに臆することなく、弾けんばかりの笑顔と共にやりたい放題。最後は、突如登場したビッグダイスをクラッシュさせ、弾け飛んだダイスの中で踊る様子が収められている。

また、同楽曲は日本全国で放映中の、NEXZが起用されたアクエリアス新CM『進む人のそばに。ステージ』篇のCMソングに起用。タイトル通り、アクエリアスのブランドメッセージ「進む人のそばに。」のもと、進み続ける前向きな気持ちを軽快なメロディやトラックで爽やかに表現しているという。

本日8月21日に、同楽曲が収録された日本1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』がリリースされており、NEXZは今作をもって日本デビューを果たした。あわせて、各音楽配信ストアでは『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving -Special Edition-』と題したパッケージの配信がスタートしている。

なお、9月10日からは全5回にわたる地上波初の冠バラエティー『NEXZ NOW』(日本テレビ)が放送される。

(文=リアルサウンド編集部)