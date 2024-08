9月29日開催の『Yogibo presents RIZIN.48』(さいたまスーパーアリーナ)の追加カード発表会見が21日に都内で行われ、フェザー級ワンマッチで対戦する萩原京平と高木凌が、マイクを通じて火花を散らせた。このカードは先月28日の『超RIZIN.3』で発表され、この日の会見にも両選手がそろって登壇。先にマイクを持った高木が「いい感じで練習できています。1分くらいで終わらせるので見といてください」と挑発すると、萩原も「試合前から変な絡み方をされて、リスペクトのない奴やなと思ってムカついてるので。しっかりと格の違いを見せて倒そうと思ってます」とあしらった。

相手の印象を聞かれると、高木は「カーフキックは上手いと思うけど、自分も(ビクター・)コレスニックに嫌ってほど蹴られたので、そこはクリアしてる」と、昨年11月のコレスニック戦の反省を生かして、萩原対策に自信を見せる。勝敗のポイントについても「自分がMMAやっちゃったらすぐに終わっちゃうと思うので、その日の気分って感じですね」と余裕を漂わせた。対する萩原は「印象はパンチの当て感がいいかな。勝敗のポイントはどっちが先にいい打撃を効かせられるか」と冷静に回答。また、3月に武田光司に判定で敗れて、階級を下げてバンタム級転向を示唆していたが、今回もフェザー級で戦う理由について「やりのこしたことがあったし、考えが変わった」と明かした。この夏に練習拠点を大阪から東京に移し、多数の強豪選手が練習に集うジム「TRIBE TOKYO MMA」に移籍した萩原。「純粋に強くなりたかったから環境を変える必要があると思った。大阪と全く違う練習ができているので充実した毎日を送れています」と話した。『超RIZIN.3』では、3年前に対戦した朝倉未来が引退を発表した。そのことを聞かれると「おつかれさまでしたって感じですね。それだけです」と淡々と語った。この日は追加6カードが発表され、2つのタイトルマッチを含む全10試合が決定。榊原信行CEOは、さらなる追加カードの可能性も示唆した。●9月29日『Yogibo presents RIZIN.48』対戦カード(さいたまスーパーアリーナ)【追加カード】・バンタム級元谷友貴vs.太田忍・バンタム級牛久絢太郎vs.佐藤将光・バンタム級金太郎vs.秋元強真・フライ級新井丈vs.エンカジムーロ・ズールー・ライト級矢地祐介vs.宇佐美正パトリック・フェザー級カルシャガ・ダウトベックvs.木下カラテ【既報カード】・ライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】ルイス・グスタボ・バンタム級王座決定戦井上直樹 vs. キム・スーチョル・スーパーアトム級伊澤星花 vs. 浅倉カンナ・フェザー級萩原京平 vs. 高木凌