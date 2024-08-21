　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44383.79　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
43580.74　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42985.92　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42130.21　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41901.53　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41580.91　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40565.34　　均衡表雲上限(日足)
40222.32　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40175.90　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89　　均衡表雲下限(日足)
39876.62　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38770.89　　26週移動平均線
38652.21　　75日移動平均線
38543.11　　13週移動平均線

38062.92　　★日経平均株価21日終値

37623.04　　25日移動平均線
37365.88　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37152.63　　6日移動平均線
37085.87　　200日移動平均線
36863.91　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36455.44　　均衡表基準線(日足)
35987.93　　均衡表転換線(日足)
35960.87　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35790.33　　均衡表雲上限(週足)
35369.45　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35184.70　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34555.87　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33505.49　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33311.58　　均衡表雲下限(週足)
33115.87　　ボリンジャー:-2σ(25日)
31458.42 　　新値三本足陰転値
30862.28　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.25(前日91.84)
ST.Slow(9日)　　90.32(前日83.08)

ST.Fast(13週)　 52.30(前日50.30)
ST.Slow(13週)　 35.64(前日34.97)

［2024年8月21日］

株探ニュース