

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44383.79 ボリンジャー:＋3σ(25日)

43580.74 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42985.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42130.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41901.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41580.91 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40565.34 均衡表雲上限(日足)

40222.32 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40175.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40021.89 均衡表雲下限(日足)

39876.62 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38770.89 26週移動平均線

38652.21 75日移動平均線

38543.11 13週移動平均線



38062.92 ★日経平均株価21日終値



37623.04 25日移動平均線

37365.88 ボリンジャー:-1σ(26週)

37152.63 6日移動平均線

37085.87 200日移動平均線

36863.91 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36455.44 均衡表基準線(日足)

35987.93 均衡表転換線(日足)

35960.87 ボリンジャー:-2σ(26週)

35790.33 均衡表雲上限(週足)

35369.45 ボリンジャー:-1σ(25日)

35184.70 ボリンジャー:-2σ(13週)

34555.87 ボリンジャー:-3σ(26週)

33505.49 ボリンジャー:-3σ(13週)

33311.58 均衡表雲下限(週足)

33115.87 ボリンジャー:-2σ(25日)

31458.42 新値三本足陰転値

30862.28 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 94.25(前日91.84)

ST.Slow(9日) 90.32(前日83.08)



ST.Fast(13週) 52.30(前日50.30)

ST.Slow(13週) 35.64(前日34.97)



［2024年8月21日］



株探ニュース

