²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Û¤¤¡×¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Öºå¿À¤È¹Åç¤Ë¤É¤¦¾¡¤Ä¤«¡×¤È¿¿·õ¸ýÄ´¡¡µð¿Í¤¬µåÃÄÁÏÀß90Ç¯µÇ°¤·ÆÃÊÌ´ë²è
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¹Åç¡Ê21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë´ë²è¡ÖÌ´¤ÎÂÎ¸³inÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤¬21Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬Á°¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤äÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Ë¥¥Ã¥º¤¬¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¡£Î¨Ä¾¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê´é¤Ç¡Öºå¿À¤È¹Åç¤Ë¤É¤¦¾¡¤Ä¤«¡£µîÇ¯¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤¹¤ëÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥Ã¥º¡£Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤È¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Û¤¤¡×¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¡£ºÇ¸å¤Ï²¬ËÜÁª¼ê¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¥Ã¥ºÁ´°÷¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£