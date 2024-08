アウトドアや災害時でも役立つ！SA-CHE『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドア ULミニウォレットプラス』

「SA-CHE」は、『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドア ULミニウォレットプラス』と『SA-CHE アウトドア マルチネックショルダーストラッププラス』にフェーズフリーで使える新色をそれぞれ追加して、公式オンラインストアにて2024年8月20日(火)で販売中です。

また9月1日(日)防災の日にあわせて、新色購入者様には暗闇でも目立つ「バイカラー蓄光カラビナ」がプレゼントされます。

SA-CHE『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドア ULミニウォレットプラス』『SA-CHE アウトドア マルチネックショルダーストラッププラス』

「SA-CHE」は、『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドア ULミニウォレットプラス』と『SA-CHE アウトドア マルチネックショルダーストラッププラス』にフェーズフリーで使える新色をそれぞれ追加して、公式オンラインストアにて2024年8月20日(火)で販売中。

また9月1日(日)防災の日にあわせて、新色購入者様には暗闇でも目立つ「バイカラー蓄光カラビナ」がプレゼントされます。

■SA-CHE X-PAC(TM) アウトドア ULミニウォレットプラス

再販を繰り返す人気モデルの「SA-CHE X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレット」を普段使いにも対応した2つ折り紙幣が入るモデルで、超軽量、耐水、高耐久素材を使用、緊急用ミニホイッスルや反射テープ、キーチェーン、ロックファスナーを採用していて、日常からアウトドア、緊急時とフェーズフリーで使用出来ます。

従来色はブラック、ダークグリーン、コヨーテブラウン、ダークネイビーの4色。

今回の追加色は、マルチカムで全5色展開になります。

「野良道具製作所 別注コラボモデル 野レット」の発売記念モデルとして2024年4月に「SA-CHE コーデュラ バリスティック(R) アウトドアULミニウォレットプラス」とともに販売されました。

【フェーズフリー】とは

日常時と非常時という2つのフェーズを取り払い、普段利用している商品やサービスが非常時にも役立つようにデザインする考え方です。

これは、災害時に特別な準備をするのではなく、効率的かつ手軽に日常生活の中で自然に備えを行うことを目指しています。

【X-PAC(TM)】とは

本来アメリカズカップなどヨットレースの帆などに使用される超軽量防水生地、X-PAC(TM)/エックスパックを採用。

アメリカのディメンションポリアント社が開発した特殊素材で、糸状にした高強度のポリエステルをクロスさせ、それを薄いナイロンとPETフィルムで挟み込んだ生地になります。

防水性があり、高い引き裂き強度を持ち、超軽量。

【マルチカム】とは

アメリカのクレイプレシジョン社(Crye Precision)によって開発された迷彩パターン。

幅広い環境や条件で使用される汎用性を持ち、アメリカ陸軍や世界各国の軍や法務執行機関に採用されています。

茶色から明るいカーキ色とライムグリーンのグラデーションを基調とし、緑と黄緑のグラデーションと明るいピンク色の斑点が特徴です。

このパターンは、森林、砂漠、都市などさまざまな環境で効果的にカモフラージュすることができます。

今回追加色のマルチカムは、 X-PAC(TM)X33 を使用しており、生地裏面が光沢ポリエステルフィルムのため、水密性が確保しやすい利点があります。

さらに表地はコーデュラ(R)ナイロンにて生産されています。

【商品特徴】

◆コンパクトで超軽量、高耐久

◆耐水性に優れる

◆光反射とミニホイッスル付安全機能

◆裏地がシリコンコートで耐水、防汚

◆2つ折り紙幣やカード、コインも入る専用ポケット

◆2重リング付フックのキーホルダー機能

◆Dリング付でストラップやループ、カラビナに対応

◆オートロックファスナーなので不意に開かない

◆逆さにしてもカードやお札が落下しにくい

◆独自カーブでワンアクション開閉

非常時対応パーツ

日常から使いやすい内部

■SA-CHE アウトドア マルチネックショルダーストラッププラス

日常はもちろん、アウトドアシーン、災害時、アクティビティでスマホ、財布、サングラス、マスクなどを手ぶらで安全に携帯するためのマルチストラップです。

シンプルデザインでありながら、反射テープやクイックリリースバックルなど使いやすさと耐久性、多機能性を実現しています。

すでに販売中のブラック、グレー、ネイビー、オリーブ、コヨーテに視認性に優れるオレンジ、フェーズフリーに使えるベージュを加えて全7色展開になります。

使用されているバックルは、ボタン部分を広く取ることでグローブをしていても押しやすく、両脇でロックするタイプの同パーツメーカーのサイドリリースバックルよりも、約1/3のプッシュ量で簡単にリリース可能です。

災害時や冬山などグローブ着用時にも、快適にすばやくリリース&セットできるようデザインされています。

【オレンジカラー】について

オレンジ色は、視認性が非常に高く、遠くからでもはっきりと見えるため、救助活動や緊急時に使用されることが多い色です。

遭難者や救助隊員が目立ちやすくするために使用され、特に煙や暗闇の中でも視認性が良いことが特徴です。

樹林帯においても木々の中で、黄色よりも緑に溶け込まない色とされています。

【商品特徴】

◆軽量クイックバックルなので脱着がスピーディーで安全。

◆Dリング、キーリングテープは光反射機能付なので、暗所でも目立ちます。

◆4箇所のハンギングループには、カラビナでミニランタン、小物等を掛けられます。

◆スライド移動が可能なサングラスループ付。

◆ネック使いから斜め掛けまで、調整範囲が広い。

■新色購入者プレゼント

9月1日(日)防災の日にあわせて、上記2アイテムの新色を購入の際、暗闇でも目立つ「バイカラー蓄光カラビナ」がプレゼントされます。

※お一人様1個まで

※無くなり次第終了になります

バイカラー蓄光カラビナ

■商品概要

『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレットプラス』

サイズ : タテ 9cm ヨコ12cm マチ1.5cm

重量 : マルチカム25g 他23g

原産国 : 日本製

小売価格 : 4,800円(税込)

※ストラップは別売になります。

※完全防水ではありません。

『SA-CHE アウトドア マルチネックショルダーストラップ プラス』

サイズ : 20ミリ幅 最長145cmから最短86cmまで調整可能

重量 : 68g

原産国 : 日本製

小売価格 : 2,680円(税込)

※カラビナ等小物は含まれません。

【SA-CHE コーデュラ バリスティック(R) アウトドアULミニウォレットプラス】について

表面素材には、ナイロンの7倍もの強度を持つインビスタ社の強力糸CORDURA(R)を2本撚りにした最強クラス【1680デニール】バリスティック織生地を使用。

高耐久、耐水性に優れ、ミニホイッスル、手ぶら可能なDリングや光反射テープ、キーチェーンを装備しています。

2つ折り紙幣が入り普段使いからフィールド、緊急時まで対応したモデルで、ブラック、ダークグレー、ネイビー、オリーブグリーン、キャメル、コヨーテタンの6色展開。

